Потопи і катастрофічне потепління: синоптики дали прогноз на 2020 рік

Погода на 2020 рік в Україні (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у 2020 році буде схожою на погоду в минулому році

Погодні умови в 2020 році в Україні призведуть до нових температурних рекордів і збільшать кількість аномалій. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух, завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова і найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань розповіли, яку погоду чекати в 2020 році.

Як розповів Леонід Горбань, за класифікацією Брюсова календаря настав рік Місяця. Після Нового року зима і засипле снігом, і заморозить.

"Весна в рік Місяця спочатку дуже холодна, до середини березня тримаються сильні морози. У квітні холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень – жаркий і посушливий, в середині більше двох тижнів без опадів. Але цю суш компенсують два літніх місяці, які очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре. У серпні картина зміниться – він буде посушливий, жаркий, в середині місяця знову два тижні без дощів. Осінь холодна і сира: вже вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим. В кінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози. Але на початку жовтня після невеликих дощів чекаємо 10 днів нежаркої, але сухої і приємної погоди. Грудень холодний, з дощами та снігом, але морози невеликі", - вважає Горбань.

Віра Балабух вважає, що зупинити потепління скоро стане нереально. А ось учені вважають, що зараз на погоду впливають нові фактори, яких не було в минулому, коли складався Брюсов календар. І тому скептично ставляться до розрахунків, обіцяють сильні морози і рясні опади, як спрогнозував Леонід Горбань на 2020 рік. Метеоролог впевнена, що 2020 рік буде багато в чому схожий на попередній: нас чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми і різка зміна температур.

"Процеси зміни клімату в бік потепління на нашій планеті та в Україні посилюються. Останні п'ять років були найтеплішими за весь період інструментальних спостережень, а 2019 рік, ймовірно, виявиться найбільш теплим роком. Найбільш небезпечними в цей період були хвилі тепла, які спостерігалися на всіх континентах і привели не тільки до безлічі нових температурних рекордів, але й до значної смертності серед населення. Протягом 2019 року в Європі було 5-6 потужних хвиль тепла, які викликали природні аномалії. Зокрема, у Франції влітку спостерігалося дві хвилі рекордної спеки, в червні температура вперше досягла 46 градусів за Цельсієм. Загинуло близько 1,5 тисячі осіб", - розповіла Віра Балабух.

На жаль, частота та тривалість хвиль тепла посилюється. Це пов'язано зі зміною атмосферної циркуляції і призводить до підвищення температури Світового океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), понад 90% надлишкового тепла, що утворився в результаті зміни клімату, зберігається в океанах. У 2019 році тепломісткість океанів істотно збільшилася. Вода в Атлантичному океані, особливо в його північній частині, прогрілася до глибини 700 м і більше.

Океан (ілюстративне фото: pixeles)

В Україні у 2019 році також відзначалося кілька потужних хвиль тепла. Внаслідок цього середньодобова температура повітря була на 10-15 градусів вище норми. Червень виявився найтеплішим за період спостережень, а в грудні відзначалися літні температури. Найбільш аномальною температура повітря була в західних областях України.

Вчений роз'яснила, що нагріває Світовий океан не підвищена сонячна активність, а людська діяльність, насамперед викид парникових газів.

"Зараз йде фаза зменшення сонячної активності, якій повинна була б відповідати фаза похолодання, але відбувається навпаки, тому що людина впливає на перегрів Землі майже в 10 разів більше, ніж природа. Протягом останніх п'яти років концентрація парникових газів в атмосфері підвищилися до рекордних рівнів, що свідчить про збереження тенденції до потепління протягом найближчих років і, ймовірно, десятиліть. Тому 2020 рік, ймовірно, не буде винятком. Нас чекають нові хвилі тепла, різкі зміни температури, дефіцит опадів, спекотне літо, сильні зливи, грози, град, шквали", – резюмувала Балабух.

На жаль, Україна потрапила в регіони, де протягом останніх десятиліть температура зростає дуже швидкими темпами, які суттєво перевищують зростання глобальної температури. За прогнозами вчених, такі зміни будуть тільки посилюватися, якщо людство не вживе необхідних заходів. Тому в серпні 2019 році ООН оголосила надзвичайну кліматичну ситуацію, а в листопаді Європарламент оголосив надзвичайний кліматичний стан в Європі.

Вазіра Мартазінова вважає, що 2020 рік в синоптичному плані буде схожий на попередній. Вчений каже, що українців очікує м'яка зима, затяжна весна, спекотне літо і нестача опадів. При цьому очікується більше ураганів і повеней, причина яких криється в зміні циркуляції повітря.

"Протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях. При будь-яких великих перепадах температури, від тепла до холоду чи від холоду до тепла, завжди виникають синоптичні стихійні ситуації. Тому можна зробити прогноз, що цього року буде те ж, що і в минулому", – аналізує Мартазінова.