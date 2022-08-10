В Україні на кордоні з Польщею на пунктах пропуску запустять платну е-чергу: що відомо

Біля кордону з Польщею у Львівській області на пунктах пропуску збираються ввести платні електронні черги для вантажних автомобілів. Наразі на кордоні вже почали облаштовувати місця для відстоювання вантажівок біля пунктів пропуску "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Про це 10 серпня розповів заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко на брифінгу .

Водії вантажного транспорту зможуть записатися в е-чергу онлайн.

Наразі в Україні є єдиний запущений у тестовому режимі пілотний проект - у Закарпатській області. Наступним стане, як планується, пункт пропуску "Краківець".

Як і коли працюватиме е-черга

"Що для цього ми робимо? Ми на кожному пункті пропуску облаштовуємо майданчики для тимчасового відстоювання вантажного транспорту. Це як перший крок до електронної черги. Машина заїжджає, як ви заїжджаєте в паркінг, отримує квиток, який має свій номер. При виїзді на табло водій бачитиме, коли він повинен виїжджати", - пояснює чиновник.

Бучко додав, що запуск такої е-черги може відбутися восени. І наразі мова йде лише про вантажівки.

"Ми спочатку робимо місця для відстою, які будуть надалі служити майданчиком для електронної черги", - говорить він.

Вартість квитка для водіїв

Така електронна черга буде не безплатною.

"Буде на платній основі. Будуть стоянки, забезпечені санвузлом, душ, кімната для відпочинку, де відповідно можна буде придбати ті чи інші речі першочергові. І це хтось повинен обслуговувати", - пояснив заступник мера.

Вартість е-квитка в чергу складе близько 8 євро - тобто ціна послуги буде аналогічною, як в Європі.

Зазначається також, що ймовірно, після запуску проекту на пункті пропуску альтернативи черзі вже не буде.

Відео: у Львівській області на пунктах пропуску для водіїв планують ввести платні електронні черги