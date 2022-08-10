В Украине на границе с Польшей на пунктах пропуска запустят платную е-очередь: что известно

Возле границы с Польшей во Львовской области на пунктах пропуска собираются ввести платные электронные очереди для грузовых автомобилей. Сейчас на границе уже начали обустраивать места для отстаивания грузовиков около пунктов пропуска "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

Об этом 10 августа рассказал заместитель главы Львовской областной военной администрации Юрий Бучко на брифинге .

Водители грузового транспорта смогут записаться в е-очередь онлайн.

Сейчас в Украине есть единственный запущенный в тестовом режиме пилотный проект - в Закарпатской области. Следующим станет, как планируется, пункт пропуска "Краковец".

Как и когда будет работать е-очередь

"Что для этого мы делаем? Мы на каждом пункте пропуска обустраиваем площадки для временного отстаивания грузового транспорта. Это как первый шаг к электронной очереди. Машина заезжает, как вы заезжаете в паркинг, получает билет, который имеет свой номер. При выезде на табло водитель будет видеть, когда он должен выезжать", - объясняет чиновник.

Бучко добавил, что запуск такой е-очереди может состояться осенью. И в настоящее время речь идет лишь о грузовиках.

"Мы сначала делаем места для отстоя, которые будут в дальнейшем служить площадкой для электронной очереди", - говорит он.

Стоимость билета для водителей

Такая электронная очередь будет не бесплатной.

"Будет на платной основе. Будут стоянки, обеспеченные санузлом, душ, комната для отдыха, где соответственно можно будет приобрести те или иные вещи первоочередные. И это кто-то должен обслуживать", - пояснил заммэра.

Стоимость е-билета в очередь составит около 8 евро - то есть цена услуги будет аналогичной, как в Европе.

Отмечается также, что вероятно, после запуска проекта на пункте пропуска альтернативы очереди уже не будет.

Видео: во Львовской области на пунктах пропуска для водителей планируют ввести платные электронные очереди