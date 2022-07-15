ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На кордоні з Польщею тимчасово закривають один з пунктів пропуску: що відомо

Новость на русском →
Львівська область, П'ятниця 15 липня 2022 15:36
На кордоні з Польщею тимчасово закривають один з пунктів пропуску: що відомо Фото: на кордоні з Польщею тимчасово закривають один з пунктів пропуску (dpsu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

На кордоні з Польщею пункт пропуску "Краківець" тимчасово закриють для виїзду з України. Виїзд до Польщі буде обмежений з 8:00 18 липня.

Про це заявили в Державній прикордонній службі України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

У цей час на пункті пропуску "Краківець" розпочинають ремонтні роботи в рамках проекту "Відкриті кордони", які приблизно завершуватимуться до кінця липня.

Про відновлення руху на виїзному напрямку обіцяють повідомити додатково.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію при перетині кордону та обирати інші пункти пропуску для виїзду до Польщі. Пропуск легкових автомобілів на в'їзд через "Краківець" буде здійснюватися без змін", - заявили прикордонники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Новини АТО Краковец
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року