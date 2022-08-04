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Півсотні людей перекрили дорогу біля кордону у Львівській області

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Львів, Четвер 04 серпня 2022 18:02
Півсотні людей перекрили дорогу біля кордону у Львівській області Фото: люди перекрили дорогу біля кордону у Львівській області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Близько 50 людей перекрили дорогу поблизу пропускного пункту "Рава-Руська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

"На 185 км автодороги М-09 "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" поблизу МПП "Рава-Руська" близько 50 людей повністю перекрили рух проїжджої частини ходячи на пішохідному переході", - йдеться в повідомленні.

Півсотні людей перекрили дорогу біля кордону у Львівській області

Судячи з фото, на задньому фоні можна побачити фури.

На місці події працюють відповідні служби.

Як повідомлялось, раніше на кордоні з Польщею пункт пропуску "Краковець" тимчасово закривали для виїзду з України.

Нагадаємо, на Буковині митна служба конфіскувала 3 вантажні автомобілі на російських номерах. Зазначається, що раніше ці фури поповнювали склади ворога.

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