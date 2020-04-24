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Хто вийде з карантину раніше за всіх: повний список

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Кабінет міністрів представив план по зняттю карантину в Україні

Карантин в Україні будуть згідно з опублікованим Кабміном планом поступово знімати з 11 травня. Цей день в уряді вже охрестили "Днем К" і зі стартової дати почнуть працювати деякі заклади. У цей день українці зможуть, не ризикуючи заплатити штраф у 17 тисяч гривень, прогулятися по парку (без собаки) і взяти каву на винос. Що ще відкриється в перший день зняття обмежень - у матеріалі Styler.

Так, в представленому прем'єр-міністром Денисом Шмигалем плані виходу з карантину говориться, що 11 травня будуть відкриті:

  • парки, сквери, зони відпочинку, прибережні та лісопаркові зони (дитячі майданчики будуть і далі закриті),
  • кав'ярні (обслуговування на винос),
  • частина об'єктів індустрії краси,
  • автомийки, магазини з продажу велосипедів, велопрокат,
  • магазини оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами,
  • дозволять тренування командних видів спорту,
  • знімуть обмеження з роботи нотаріусів та адвокатів

При цьому зняття обмежень в "День К" можливе за такої умови: в країні за 10 днів не буде приросту нових хворих, або ж збільшення випадків складе не більше 5% щодня.

План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Раніше ми писали, за якої умови карантинні обмеження можуть бути повністю зняті в Україні.

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