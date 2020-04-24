Хто вийде з карантину раніше за всіх: повний список

Карантин в Україні будуть згідно з опублікованим Кабміном планом поступово знімати з 11 травня. Цей день в уряді вже охрестили "Днем К" і зі стартової дати почнуть працювати деякі заклади. У цей день українці зможуть, не ризикуючи заплатити штраф у 17 тисяч гривень, прогулятися по парку (без собаки) і взяти каву на винос. Що ще відкриється в перший день зняття обмежень - у матеріалі Styler.

Так, в представленому прем'єр-міністром Денисом Шмигалем плані виходу з карантину говориться, що 11 травня будуть відкриті:

парки, сквери, зони відпочинку, прибережні та лісопаркові зони (дитячі майданчики будуть і далі закриті),

кав'ярні (обслуговування на винос),

частина об'єктів індустрії краси,

автомийки, магазини з продажу велосипедів, велопрокат,

магазини оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами,

дозволять тренування командних видів спорту,

знімуть обмеження з роботи нотаріусів та адвокатів

При цьому зняття обмежень в "День К" можливе за такої умови: в країні за 10 днів не буде приросту нових хворих, або ж збільшення випадків складе не більше 5% щодня.

План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Раніше ми писали, за якої умови карантинні обмеження можуть бути повністю зняті в Україні.