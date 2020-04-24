Вихід з карантину: з'явився детальний план для України

Денис Шмигаль (фото: Кабмін)

Карантин в Україні почнуть знімати в п'ять етапів за планом уряду

Карантин в Україні планують поетапно почати знімати з 11 травня. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, ввечері 24 квітня представив детальний план виходу України з карантину. Як наша країна буде повертатися до способу життя, який ми вели до коронавіруса - в матеріалі Styler.

План уряду по виходу з карантину передбачає п'ять етапів, при яких поступово будуть зніматися обмеження. Але кожен етап при цьому має певну умову.

Етап №1. Умова: приріст хворих не більше 5% протягом 10 днів

Що дозволять: відкриють парки, сквери, зони відпочинку, прибережні та лісопаркові зони. Відкриється частина індустрії краси, дозволять тренування в командних видах спорту, торгівлю непродовольчими товарами (опт і роздріб), дозволять продавати каву на винос, відкриються автомийки, веломагазини, будуть приймати нотаріуси і адвокати.

За найсприятливішими прогнозами перший етап, або як його умовно назвали, "День К", настане 11 травня.

Етап №2. Умова: відсоток нових хворих зменшується, видужалих - збільшується

Що дозволять: випускні класи підуть вчитися і готуватися до ЗНО; відкриють кінотеатри просто неба, відновлять роботу спортзали і готелі, дозволять спортивні змагання, в яких беруть участь не більше 50 осіб (без глядачів).

Етап №3. Умова: кількість видужали у 2 рази менше, ніж хворих, протягом 10 днів поспіль, завантаженість лікарень - менше 10%

Що дозволять: дитячі майданчики та спортмайданчики; відновиться міжміський транспорт (у межах областей), спецперевезення в метро; деякі освітні установи; відкриють ТРЦ (без розважальних зон), кінотеатри, театри, кафе, бари, ресторани.

Етап №4. Умова: кількість хворих менш як 5 випадків на кожну область впродовж 10 днів

Що дозволять: запустять весь громадський транспорт (включаючи метро), заклади освіти та культури; відновлять надання планової та стоматологічної медичної допомоги; відкриють спортзали і фітнес-центри, повністю відкриють ТРЦ.

Етап №4. Умова: внутрішня передача вірусу в країні припиниться

Будуть зняті всі обмеження, крім тих, які ввели місцевою владою на окремих територіальних одиницях.

План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів назвав головну і єдину умову повного зняття карантинних обмежень в Україні.