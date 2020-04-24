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Кабмін назвав єдину умову повного виходу з карантину

STYLERКоронавірус    24.04.2020 - 21:33
Кабмін назвав єдину умову повного виходу з карантину
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантинні обмеження в Україні знімуть повністю за однієї умови

Карантин в Україні буде повністю знятий лише за однієї умови. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував поетапний план виходу українців із карантинних обмежень, в якому назвав кінцеву мету України в боротьбі з коронавірусом.

Так, будь-які обмеження будуть зняті лише за умови, що у країні протягом 10 днів будуть фіксуватися лише поодинокі випадки COVID-19. При цьому всі вони мають бути привізними. Тобто обмежувальні заходи будуть повністю зняті, лише коли поширення інфекції всередині країни більше не буде.

Стартовою точкою, за словами глави уряду, має стати 11 травня, дата до якої офіційно продовжили карантин. Після цього дня, за планом уряду повинен початися перший етап виходу з карантину. Початок виходу з карантину умовно назвали "Днем К",

Кабмін назвав єдину умову повного виходу з карантину

План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Раніше ми писали, яким країнам у світі вдалося повністю перемогти коронавірус. Там за останні дні не зафіксовано жодного випадку хвороби, а всі пацієнти вже одужали.

Також повідомлялося, що у МОЗ розповіли, як довго українцям доведеться носити захисні маски.

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