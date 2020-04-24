Кто выйдет из карантина раньше всех: полный список

Карантин в Украине будут по опубликованному Кабмином плану постепенно снимать с 11 мая. Этот день в правительстве уже окрестили "Днем К" и со стартовой даты начнут работать некоторые заведения. В этот день украинцы смогут, не рискуя заплатить штраф в 17 тысяч гривен, прогуляться по парку (без собаки) и взять кофе на вынос. Что еще откроется в первый день снятия ограничений - в материале Styler.

Так, в представленном премьер-министром Денисом Шмыгалем плане выхода из карантина говорится, что 11 мая будут открыты:

парки, скверы, зоны отдыха, прибережные и лесопарковые зоны (детские площадки будут и дальше закрыты),

кафе (обслуживание на вынос),

часть объектов индустрии красоты,

автомойки, магазины по продаже велосипедов, велопрокат,

магазины оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами,

разрешат тренировки командных видов спорта,

снимут ограничение с работы нотариусов и адвокатов.

При этом снятие ограничений в "День К" возможно при таком условии: в стране за 10 дней не будет прироста новых заболевших, либо же увеличение случаев составит не больше 5% ежедневно.

План снятия карантина в Украине (фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

Ранее мы писали, при каком условии карантинные ограничения могут быть полностью сняты в Украине.