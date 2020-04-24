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Коли в Україні відкриють школи і садочки: Шмигаль назвав умову

STYLERКоронавірус    24.04.2020 - 22:54
Коли в Україні відкриють школи і садочки: Шмигаль назвав умову
Карантин у школах і садочках України знімуть за певних умов (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні через коронавірус зупинив весь освітній процес з 12 березня

Карантин в Україні планують почати знімати з 11 травня, але освітні установи відкривати відразу ж після "Дня К", як його назвали в уряді, не стануть. У Кабміні ввечері 24 квітня оприлюднили детальний план виходу України з карантинних обмежень. В ньому прописана умова, за якої діти знову зможуть відвідувати школи та садочки.

Так, план виходу з карантину складається з п'яти етапів. Його розмістив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відкриття освітніх установ прописано на другому, третьому та четвертому етапі.

На етапі №2 уряд планує дозволити навчатися тільки старшокласникам, щоб ті могли здати ЗНО. Цей етап буде досягнутий лише за умови, що в Україні протягом 10 днів буде зменшуватися кількість хворих, а видужали, навпаки - зростати.

Деякі освітні заклади (не уточнюється які) можуть бути відкриті на етапі №3. Варто вважати, що мова йде про дитячі садки, бо до цього часу школярі і студенти, вже певно будуть на канікулах. Відкриття можливе лише за умови, що кількість видужали вдвічі менше, ніж хворих, протягом 10 днів поспіль, завантаженість лікарень - менш як 10%.

Всі освітні заклади - школи, садки, університети і т. д. зможуть відкритися лише на етапі №4. Він передбачає, що кількість нових випадків менш ніж п'ять на кожну область впродовж 10 днів.

Коли в Україні відкриють школи і садочки: Шмигаль назвав умову

План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Зазначимо, що відправною точкою для реалізації цього плану є 11 травня - дата, до якої в Україні продовжили карантин.

Раніше ми писали, які країни у світі змогли повністю перемогти коронавірус. Там не зафіксовано жодного нового випадку хвороби.

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