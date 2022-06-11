В Україні буде тепло, але місцями з дощами та грозами: прогноз погоди на завтра
Погода в Україні 12 червня буде спекотною, але в деяких областях очікуються дощі. Також прогнозують зливи та грози.
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Синоптик Наталка Діденко розповіла, що 12 червня в Україні все ще затримається справді літня та спекотна погода з дощами.
Середня температура вдень сягне позначок у +27..32. За її словами, трохи нижча температура буде у західних і північних областях - до +24..29.
Тим часом короткочасні грозові дощі захоплять деякі області, але будуть доволі нерівномірними. У Києві в неділю також є ймовірність опадів, а температура повітря вдень до +29.
За даними Укргідрометцентру, вночі в Карпатах, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі сягатиме +14...19 градусів, вдень +29...34, у західних областях +23...28 на високогір'ї Карпат протягом доби +10...16 градусів.
Синоптики кажуть, що в Україні спека послабне з вівторка, з 14-го червня.
Погода в Україні 12 червня
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