В Украине будет тепло, но местами с дождями и грозами: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 12 июня будет жаркой, но в некоторых областях ожидаются дожди. Также прогнозируют ливни и грозы.

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Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 12 июня в Украине все еще задержится действительно летняя и жаркая погода с дождями.

Средняя температура днем достигнет отметки в +27..32. По ее словам, чуть ниже температура будет в западных и северных областях - до +24..29.

Между тем кратковременные грозовые дожди захватят некоторые области, но будут довольно неравномерными. В Киеве в воскресенье также есть вероятность осадков, а температура воздуха днем до +29.

По данным Укргидрометцентра, ночью в Карпатах, днем в северных (кроме Житомирской), Винницкой, Харьковской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет достигать +14...19 градусов, днем +29...34, в западных областях +23...28, на высокогорье Карпат в течение суток +10...16 градусов.

Синоптики говорят, что в Украине жара ослабнет со вторника, с 14-го июня.

Погода в Украине 12 июня