В Україні восени сильно впаде в ціні популярний фрукт

Ціна на яблука в Україні впаде вже цієї осені. Вся справа в тому, що в цьому році небувалий урожай цих фруктів.

Через надлишок продукції аграрії змушені будуть спустити ціни на плоди. За словами аналітика, урожай очікується не тільки в нашій країні, але і в інших європейських державах.

Ціна за кілограм яблук може досягти 7 гривень, такий порядок цін був у 2019 році. Зазначимо, що ще минулого року фрукти продавали за ціною 35 гривень за кілограм.

"Безсумнівно, погодні аномалії, такі як град або сильний дощ, можуть нашкодити врожаю, що може вплинути на його вартість. Однак на сьогоднішній день прогнозується високий урожай яблук в нашій країні і Європі, хоча остаточна ціна буде сформована у вересні після того, як фермери зберуть урожай", - сказав Баштанник.

За словами експерта, урожай буде затребуваний як всередині країни, так і для експорту. Фермери успішно відправляють плоди в Саудівську Аравію, Арабські Емірати, Європу і Сінгапур.

У чому користь яблук

У яблуках містяться вітаміни A, С, В1, В2, РР і Е, а також магній, фосфор, йод, залізо, селен, калій, кальцій і цинк. У сукупності вони надають нам життєвих сил, допомагають справлятися зі стресовими ситуаціями, покращують роботу мозку і зміцнюють серцево-судинну систему.