В Україні можуть повністю зникнути зими: названо терміни

В Україні снігові та морозні зими можуть повністю зникнути через глобальне підвищення температури. За останні роки середньорічна температура збільшилася на 1,6-1,7 градуса і якщо зростання температури буде продовжуватися і далі, то клімат істотно зміниться.

За словами головного метеоролога України, снігові та морозні зими можуть зникнути в Україні, через те, що підвищується середньорічна температура.

"Глобальне потепління, звичайно, не могло обійти Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких вона досить відчутна - середньорічна температура за останні кілька років збільшилася на 1,6 - 1,7 градуса Цельсія", - зазначив Кульбіда.

Він додав, що щорічно збільшується теплий літній період, а зимовий період почав скорочуватися. Це призведе до того, що через 20-25 років зима в Україні може повністю зникнути.

"Щорічно в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується. Якщо все так і буде продовжуватися, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - пояснив синоптик.

Також Кульбіда зазначив, що точність прогнозів Українського гідрометцентру за останні 20 років зросла на 5-6%. Але зауважив, що прогноз погоди на завтра може бути точним на 98%, а вже на післязавтра - 80% і далі на спад. Це пов'язано з тим, що на кліматичні умови впливає багато факторів, які часто змінюються.