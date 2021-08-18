В Україні подешевшає кукурудза: не поспішайте запасатися

Про це повідомила аналітик зернового ринку консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Марина Маринич в рамках панельної дискусії під час Дня поля Digital Field, пише "Агропортал".

"У своєму звіті від 12 серпня USDA (Міністерство сільського господарства США) знизило прогноз виробництва озимої пшениці в основних країнах-виробниках: США, Канаді та Росії. Водночас вони підвищили прогноз виробництва в Україні до 30 млн т.тому навіть якщо вітчизняні експортери поставлять ціну трохи нижче ринкової, вона все одно буде дуже високою: вже сьогодні я чула про $290/т (FOB)", — розповіла Марина Маринич.

Експерт зазначає, що аналогічна ситуація складається по ячменю і житу. За прогнозом USDA, виробництво ячменю в Україні складе 10 млн т. на цьому тижні ціни на нього досягли $250/т (FOB), а 13 серпня різко збільшилися до $270/т.

"Попит на жито теж повинен зрости, адже основні виробники - Німеччина, Польща і Росія — скоротили виробництво. В Україні урожай жита очікується трохи менше торішнього. Але в цілому перспективи теж дуже хороші", - резюмувала Марина Маринич.

Чим корисна кукурудза

Кукурудзяні зерна багаті вітамінами: РР, Е, D, К, вітамінами групи В (В1, В2), а також аскорбіновою кислотою в качанах цієї рослини знаходяться цінні мінеральні речовини: солі калію, кальцію, фосфору, заліза і магнію, а також мікроелементи: нікель і мідь.