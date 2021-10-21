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В Україні безкоштовно віддають старі автомобілі: хто їх зможе отримати

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Четвер 21 жовтня 2021 19:51
В Україні безкоштовно віддають старі автомобілі: хто їх зможе отримати Фото: в Україні безкоштовно віддають старі автомобілі (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні можна безкоштовно отримати старий автомобіль. Наразі у Міністерстві юстиції України та Державної виконавчої служби разом з ДП "Сетам" пропонують чотири таких транспортних засоби.

Про це йдеться на офіційному сайті ДП "Сетам".

Отримати безкоштовно можна чотири транспортні засоби. Це BMW 316 1998 року, BMW 316 1996 року, Renault Megane 2000 року та Mitsubishi Galant 2003 року. Всі транспортні засоби знаходяться в різному технічному стані.

Хто може отримати ці автомобілі

Претендувати на транспортні засоби можуть не всі бажаючі. Ці автомобілі можуть віддати у військову частину, для потреб інтернату та дитячого будинку сімейного типу, для благодійних організацій.

Подати заявку можуть також прийомні сім'ї, органи державного управління та установи охорони здоров'я.

Крім того, на автомобілі можуть претендувати в'язниці, установи виконання покарань і слідчі ізолятори.

Як подати заявку

Заявки на участь в акції приймаються на офіційному сайті організації до 7 листопада 2021 року. У ній потрібно вказати, чому саме ви повинні отримати цей транспортний засіб і для яких потреб.

Термін подачі заяви на отримання транспортного засобу - 30 днів з дня публікації оголошення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пацієнтам можна отримати направлення на КТ і зробити його безкоштовно.

А також розповідали про те, що потрібно українцям, щоб не платити за комунальні послуги.

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