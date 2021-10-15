ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Українці можуть не платити за комуналку: що для цього потрібно

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 22:04
Українці можуть не платити за комуналку: що для цього потрібно Можна не платити за комуналку, якщо не живете в квартир (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українці мають право не платити за комуналку, якщо підтвердять, що не живуть в квартирі. Однак, для цього потрібні певні докази.

Про це повідомляє Центр безкоштовної правової допомоги.

Як довести, що ви не мешкали у квартирі

Так, не платити за комунальні послуги, коли ви не жили в квартирі можливо. Однак, це можливо, якщо споживачі не більше 30 днів не користуються комунальними послугами в житловому приміщенні або іншому об'єкті, де не встановлені лічильники. Тому те, що людини не було вдома, потрібно підтвердити документально.

Однак, важливо, що за теплопостачання все одно доведеться заплатити.

Довести це можна довідкою, виданою на підставі акта, який підписали не менше трьох сусідів.

Також, якщо людина зареєстрована, але не проживає за адресою реєстрації, їй варто підтвердити це відповідною довідкою. Вона повинна підтверджувати місцеперебування людини в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання і т.д.

Раніше ми повідомляли що розмір платіжки за комуналку за рік зріс більш ніж на чверть.

Також ми писали, що експерти розповіли, що зриву опалювального сезону не буде, адже Україна готова до зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
услуги ЖКХ комуналка
LITE
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела