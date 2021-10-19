Як отримати направлення на КТ і зробити його безкоштовно

В Україні направлення на безкоштовну комп'ютерну томографію можуть отримати пацієнти для обстеження стану органів грудної клітини. Зокрема, такий напрямок можуть виписати пацієнту, коли немає можливості провести ПЛР-тест на коронавірус, у нього є дихальна недостатність або є супутні патології. Також можуть видати направлення на КТ при загальному важкому стані пацієнта, але у нього негативний тест.

Пацієнту спочатку потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря за медичною допомогою. Якщо лікар побачить таку необхідність, то він випише пацієнтові е-направлення на таке обстеження. Направлення можна отримати на телефон, там вказується тільки код обстеження та інформація про медичний заклад та ім'я лікаря, який зробив цей напрямок.

Далі пацієнт вибирає медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з НСЗУ. Лікарня або поліклініка повинна надавати послуги по пакету:"діагностика, профілактика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах". Список таких закладів є на сайті НСЗУ. Також можна дізнатися в контакт-центрі за номером: 16-77

Пацієнту необхідно самостійно зателефонувати до медичного закладу та уточнити, чи є у них апарат для проведення КТ (томограф) і фахівець, який проводить таке обстеження. Якщо відповідь позитивна, то потрібно записатися на обстеження і прийти в медустанову в призначений час для безкоштовного КТ.

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні в стаціонарі, то всі необхідні обстеження входять у відповідний пакет послуг і проводяться відразу в тій лікарні, куди пацієнта госпіталізували. Для надання необхідної допомоги лікарня повинна мати все необхідне.