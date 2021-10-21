В Украине бесплатно отдают подержанные автомобили: кто их сможет получить

В Украине можно бесплатно получить подержанный автомобиль. Сейчас в Министерстве юстиции Украины и Государственной исполнительной службы вместе с ГП "Сетам" предлагают четыре таких транспортных средства.

Об этом говорится на официальном сайте ГП " Сетам ".

Получить бесплатно можно четыре транспортных средства. Это BMW 316 1998 года, BMW 316 1996 года, Renault Megane 2000 года и Mitsubishi Galant 2003 года. Все транспортные средства находятся в разном техническом состоянии.

Кто может получить эти автомобили

Претендовать на транспортные средства могут не все желающие. Эти автомобили могут отдать в воинскую часть, для потребностей интерната и детского дома семейного типа, для благотворительных организаций.

Подать заявку могут также приемные семьи, органы государственного управления и учреждения охраны здоровья.

Кроме того, на автомобили могут претендовать тюрьмы, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы.

Как подать заявку

Заявки на участии в акции принимаются на официальном сайте организации до 7 ноября 2021 года. В ней нужно указать, почему именно вы должны получить это транспортное средство и для каких нужд.

Срок подачи заявления на получение транспортного средства – 30 дней со дня публикации объявления.