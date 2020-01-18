В Україні у 2020 році тричі підвищать пенсії: хто отримає надбавку

Пенсії в Україні у 2020 році будуть тричі перераховані у зв'язку з індексацією і підвищенням прожиткового мінімуму, а також новими пенсійними програмами. Як зміняться пенсії до кінця 2020 року, хто зможе розраховувати на надбавку, а кому виплати не збільшать - в матеріалі Styler.

Індексація в березні

У березні 2020 року буде проведена автоматична індексація пенсій, в результаті якої пенсіонери зможуть розраховувати на надбавку. Конкретні цифри будуть опубліковані вже в кінці січня.

Індексацію проведуть за формулою "50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік". Експерти вважають, що після перерахунку пенсії в середньому зростуть на 12-15%.

Дворазове підвищення "мінімалки"

Мінімальна пенсія буде підвищуватися разом із змінами прожиткового мінімуму. Так, з 1 липня 2020 року "мінімалка" збільшиться на 74 грн - з 1638 до 1712 грн. А 1 грудня 2020 року мінімальний розмір виплат буде збільшено ще на 57 грн. Таким чином, до кінця року мінімальна пенсія складе 1769 грн.

У той же час, працюючим пенсіонерам та пенсіонерам-підприємцям навряд чи варто чекати підвищень. Замість цього з них можуть вирахувати гроші після верифікації, якщо вони невчасно заявили в ПФУ про працевлаштування, або там з якихось причин не врахували зміни і підвищили виплати.

Програма для пенсіонерів старше 80-ти

Крім того, в грудні 2019 року президент Зеленський анонсував істотну надбавку для пенсіонерів категорії 80+. За словами гаранта, на ці потреби вже виділено 13 млрд гривень. Пенсіонери зможуть отримувати від 400 до 1100 гривень щомісяця.