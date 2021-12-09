В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото)
В Україні продають унікальні 2 гривні (колаж РБК-Україна)
В Україні виставили на продаж унікальну монету номіналом у 2 гривні. Зокрема, її оцінили у 55 доларів (1500 гривень).
Лот опублікували на аукціону Violity.
Так, монета була випущена у 1997 році, через рік після ухвалення нової Конституції України. Сама монета і присвячена першій річниці прийняття нового Основного Закону країни.
Монета виготовлена з мельхіору. До закінчення аукціону залишається 3 дні.
В Україні за монету у 2 гривні просять 1,5 тисячі (violity)
Раніше ми повідомляли, що в Україні продають 25 копійок за божевільну суму.
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