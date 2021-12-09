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В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото)

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Четвер 09 грудня 2021 17:55
В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото) В Україні продають унікальні 2 гривні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні виставили на продаж унікальну монету номіналом у 2 гривні. Зокрема, її оцінили у 55 доларів (1500 гривень).

Лот опублікували на аукціону Violity.

Так, монета була випущена у 1997 році, через рік після ухвалення нової Конституції України. Сама монета і присвячена першій річниці прийняття нового Основного Закону країни.

Монета виготовлена з мельхіору. До закінчення аукціону залишається 3 дні.

В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото)В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото)В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото)В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото)В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото)В Україні за монету у 2 гривні просять 1,5 тисячі (violity)

Раніше ми повідомляли, що в Україні продають 25 копійок за божевільну суму.

Також ми писали, що в Україні продають 5 копійок за 150 доларів.

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