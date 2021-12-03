В Україні продають 5 копійок за 150 доларів: у чому особливість цієї монети

В Україні продається монета номіналом в 5 копійок 1992 року. У цієї монети є свої відмінні риси й вартість коливається від 4000 до 6000 гривень.

У чому особливість цієї монети та чому вона дорого цінується – читайте в матеріалі нижче.

Незвичайний лот з'явився на аукціоні нумізматів Violity. Монету номіналом в 5 копійок 1992 року випуску оцінили в 4000 гривень (близько 150 доларів).

Як зазначає автор публікації, це - рідкісна монета із завуженим тризубом. Вона виготовлена з нержавіючої сталі. За кілька днів ставки зробили понад 20 осіб.

Така монета може коштувати кілька тисяч гривень

Чим цікава ця монета

У 1992 році було випущено три види особливих і рідкісних монет – 1.1ААк, 1.1АВм і 2БАм.

Зовнішній вигляд у всіх цих монет майже однаковий. На реверсі вказано номінал - 5 копійок, на аверсі – герб і напис: Україна 1992.

Найважливіші елементи, які роблять цю монету унікальною і дорогою, можна знайти в Елементах тризуба, накресленнях цифр дати, на формі та розташуванню ягід.

У монети 1.1 ААк:

Велика насічка

Живці на колосках відрізняються

Тризуб потовщений (середній зуб)

У цифр 1992 є хвостик на цифрі 1

А на реверсі ягоди розташовані прямокутним трикутником

Ягоди дуже наближені до краю

Така монета найдорожча, на форумах нумізматів її оцінюють від 4000 до 6000 гривень.

У монети 1.1 АВм:

Середній зуб тризуба гострий і з потовщенням

На одиниці є хвостик

Колосся з живцями

Гроно має форму прямокутного трикутника

Ягоди витягнуті та віддалені від канта

Дрібна насічка

Така монета не представляє особливої цінності і її продають найбільше за 20-50 гривень.

У монети 2БАм:

Середній зуб тризуба гострий і вузький

У одиниці немає хвостика

У другої грона форма тупокутного трикутника

Такі монети бувають з магнітної або немагнітної сталі. Ціна на таку монету коливається від 2300 до 3500 гривень.

Крім того, серед колекціонерів особливо цінуються монети номіналом в 5 копійок з латуні, міді або срібла.

Вони не надходили в обіг і були пробними екземплярами. Є монети з браком - вони цінуються дорожче інших.