В Україні продають 5 копійок за 150 доларів: у чому особливість цієї монети
В Україні продається монета номіналом в 5 копійок 1992 року. У цієї монети є свої відмінні риси й вартість коливається від 4000 до 6000 гривень.
У чому особливість цієї монети та чому вона дорого цінується – читайте в матеріалі нижче.
Незвичайний лот з'явився на аукціоні нумізматів Violity. Монету номіналом в 5 копійок 1992 року випуску оцінили в 4000 гривень (близько 150 доларів).
Як зазначає автор публікації, це - рідкісна монета із завуженим тризубом. Вона виготовлена з нержавіючої сталі. За кілька днів ставки зробили понад 20 осіб.
Така монета може коштувати кілька тисяч гривень
Чим цікава ця монета
У 1992 році було випущено три види особливих і рідкісних монет – 1.1ААк, 1.1АВм і 2БАм.
Зовнішній вигляд у всіх цих монет майже однаковий. На реверсі вказано номінал - 5 копійок, на аверсі – герб і напис: Україна 1992.
Найважливіші елементи, які роблять цю монету унікальною і дорогою, можна знайти в Елементах тризуба, накресленнях цифр дати, на формі та розташуванню ягід.
У монети 1.1 ААк:
- Велика насічка
- Живці на колосках відрізняються
- Тризуб потовщений (середній зуб)
- У цифр 1992 є хвостик на цифрі 1
- А на реверсі ягоди розташовані прямокутним трикутником
- Ягоди дуже наближені до краю
Така монета найдорожча, на форумах нумізматів її оцінюють від 4000 до 6000 гривень.
У монети 1.1 АВм:
- Середній зуб тризуба гострий і з потовщенням
- На одиниці є хвостик
- Колосся з живцями
- Гроно має форму прямокутного трикутника
- Ягоди витягнуті та віддалені від канта
- Дрібна насічка
Така монета не представляє особливої цінності і її продають найбільше за 20-50 гривень.
У монети 2БАм:
- Середній зуб тризуба гострий і вузький
- У одиниці немає хвостика
- У другої грона форма тупокутного трикутника
Такі монети бувають з магнітної або немагнітної сталі. Ціна на таку монету коливається від 2300 до 3500 гривень.
Крім того, серед колекціонерів особливо цінуються монети номіналом в 5 копійок з латуні, міді або срібла.
Вони не надходили в обіг і були пробними екземплярами. Є монети з браком - вони цінуються дорожче інших.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні продають монету в 10 копійок за 30 тисяч.
А також розповідали про те, яка проста українська монетка може коштувати кілька тисяч.