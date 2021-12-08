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В Україні продають 25 копійок за божевільну суму: як виглядає ця монета

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Середа 08 грудня 2021 09:59
В Україні продають 25 копійок за божевільну суму: як виглядає ця монета Як виглядає монета в 25 копійок за 300 доларів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні продають унікальну монету номіналом у 25 копійок за 8 тисяч гривень. Відмінна риса цієї монети - гладкий гурт.

Що це за монета, в чому її особливість і як вона виглядає – читайте в матеріалі нижче.

Монета номіналом у 25 копійок 1992 року з'явилася на аукціоні для колекціонерів Violity. Стартова ціна, яку вказав автор лота - 8000 гривень (близько 296 доларів).

На цей момент ставок немає, але користувачі почали активно відстежувати цей лот. Ця монета дуже рідкісна і незвичайна.

В Україні продають 25 копійок за божевільну суму: як виглядає ця монетаВ Україні продають 25 копійок за божевільну суму: як виглядає ця монета

Ця монета коштує майже 300 доларів

В чому особливість монети

Монети номіналом 25 копійок існують в декількох варіантах. Штемпелі для них були замовлені в Італії, а карбували їх в Луганську.

Були випущені такі монети: 1.1 ААВ, 1.1 ААг, 1.2 ААв, 1.2 ААм, 1.2 БАм, 1.2 ВАм, 2ААм, 2БАм, 2БАк, 2БВм,2бвк, 2ВАм, 2ГАм, 3БАм, 3ВАм, 3ГАм, 4БАм, 5.1 ААв, 5.1 ДАг, 5.2 БВк, 5.3 ДВк.

Цінуються у колекціонерів 1.1 ААг, 2БАк, 2ГАм.

Найдорожчі та дуже рідкісні: ЗГАм, 4БАм, 5.1 ААв, 5.1 ДАг, 5.2 БВк, 53ДВг.

Наприклад, монета 4БАм цінується від 3300 до 3600 гривень. Вона відрізняється опуклим щитом і втиснутим тризубом.

Найменша буква позначає гурт: г - гладкий гурт, м - з дрібними насічками, к - з великими насічками, в – з опуклими.

За вказівкою автора лоту - це монета 5.2.

Монету з категорії БВ характеризує малюнок. Ягоди у вінку дрібні, праворуч від цифри 5 ягоди утворюють рівний тупокутний трикутник, виділений відросток листа вузький.

Цю монету ще називають"англійка". Вона дуже дорога і зустрічається вкрай рідко.

Чим відрізняються монети-англійки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів.

А також розповідали про те, що в Україні продають 5 копійок за 150 доларів.

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