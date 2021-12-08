В Україні продають 25 копійок за божевільну суму: як виглядає ця монета
В Україні продають унікальну монету номіналом у 25 копійок за 8 тисяч гривень. Відмінна риса цієї монети - гладкий гурт.
Що це за монета, в чому її особливість і як вона виглядає – читайте в матеріалі нижче.
Монета номіналом у 25 копійок 1992 року з'явилася на аукціоні для колекціонерів Violity. Стартова ціна, яку вказав автор лота - 8000 гривень (близько 296 доларів).
На цей момент ставок немає, але користувачі почали активно відстежувати цей лот. Ця монета дуже рідкісна і незвичайна.
Ця монета коштує майже 300 доларів
В чому особливість монети
Монети номіналом 25 копійок існують в декількох варіантах. Штемпелі для них були замовлені в Італії, а карбували їх в Луганську.
Були випущені такі монети: 1.1 ААВ, 1.1 ААг, 1.2 ААв, 1.2 ААм, 1.2 БАм, 1.2 ВАм, 2ААм, 2БАм, 2БАк, 2БВм,2бвк, 2ВАм, 2ГАм, 3БАм, 3ВАм, 3ГАм, 4БАм, 5.1 ААв, 5.1 ДАг, 5.2 БВк, 5.3 ДВк.
Цінуються у колекціонерів 1.1 ААг, 2БАк, 2ГАм.
Найдорожчі та дуже рідкісні: ЗГАм, 4БАм, 5.1 ААв, 5.1 ДАг, 5.2 БВк, 53ДВг.
Наприклад, монета 4БАм цінується від 3300 до 3600 гривень. Вона відрізняється опуклим щитом і втиснутим тризубом.
Найменша буква позначає гурт: г - гладкий гурт, м - з дрібними насічками, к - з великими насічками, в – з опуклими.
За вказівкою автора лоту - це монета 5.2.
Монету з категорії БВ характеризує малюнок. Ягоди у вінку дрібні, праворуч від цифри 5 ягоди утворюють рівний тупокутний трикутник, виділений відросток листа вузький.
Цю монету ще називають"англійка". Вона дуже дорога і зустрічається вкрай рідко.
Чим відрізняються монети-англійки
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів.
А також розповідали про те, що в Україні продають 5 копійок за 150 доларів.