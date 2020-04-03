Україна посилила карантин: за що каратимуть

Карантин в Україні посилили, нові правила почнуть діяти вже з понеділка, 6 квітня
Карантин в Україні офіційно посилили. Кабінет Міністрів опублікував офіційну постанову "Про запобігання поширенню COVID-19", в якій чітко прописано, кому не можна виходити на вулицю, де потрібно носити маску, а також, хто повинен знаходитися на самоізоляції. Головні правила - в матеріалі Styler.
Нові обмежувальні заходи будуть діяти з 6 квітня по 24 квітня. Штраф за порушення правил карантину дорівнює від 17 до 34 тисяч або кримінальна відповідальність (все залежить від того, перше це порушення чи ні).
Нові правила карантину в Україні (фото: МОЗ)
Особи, які потребують самоізоляції (крім хворих
COVID-19), можуть відвідувати магазини, аптеки, якщо вони знаходяться не більше ніж в 2 км від місця самоізоляції, також вони можуть вигулювати собак двічі в день.
При цьому вони повинні заявити, що про них на період самоізоляції не можуть піклуватися інші люди. На вулиці вони повинні перебувати в засобах індивідуального захисту (респіраторах, захисних масках, але без клапана видиху).
Варто відзначити, що згідно з постановою, магазини і банки повинні будуть забезпечувати масками не тільки співробітників, але і всіх відвідувачів.