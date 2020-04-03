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Україна посилила карантин: за що каратимуть

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 18:13
Україна посилила карантин: за що каратимуть
Карантин в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні посилили, нові правила почнуть діяти вже з понеділка, 6 квітня

Карантин в Україні офіційно посилили. Кабінет Міністрів опублікував офіційну постанову "Про запобігання поширенню COVID-19", в якій чітко прописано, кому не можна виходити на вулицю, де потрібно носити маску, а також, хто повинен знаходитися на самоізоляції. Головні правила - в матеріалі Styler.

Нові обмежувальні заходи будуть діяти з 6 квітня по 24 квітня. Штраф за порушення правил карантину дорівнює від 17 до 34 тисяч або кримінальна відповідальність (все залежить від того, перше це порушення чи ні).

Що суворо забороняється:

  • проводити будь-які масові заходи,
  • виходити на вулицю без документів,
  • ходити компаніями більше, ніж дві особи (діти до 14 років у це число не входять),
  • бути в громадських місцях, без маски, респіратора, у тому числі виготовлених самостійно,
  • підприємствам забороняється відключати або обмежувати постачання споживачам газу та електроенергії,
  • бути в громадських місцях дітям молодше 14 років,
  • самовільно залишати місця самоізоляції.

Куди не можна ходити:

  • освітні установи,
  • парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові зони, прибережні зони (крім необхідності вигулу домашніх тварин),
  • спортивні та дитячі майданчики,
  • заклади паліативної допомоги, соціального захисту (крім тих, які надають екстрену допомогу),
  • пункти тимчасового розміщення іноземних громадян, біженців.

Україна посилила карантин: за що каратимуть

Нові правила карантину в Україні (фото: МОЗ)

Хто зобов'язаний знаходитися на самоізоляції:

  • хворі на COVID-19,
  • ті, у кого підозрюють інфекцію,
  • контактні особи хворих на коронавірус,
  • люди старше 60 років (крім тих, хто задіяний у заходах, спрямованих на боротьбу з COVID-19).

Особи, які потребують самоізоляції (крім хворих
COVID-19), можуть відвідувати магазини, аптеки, якщо вони знаходяться не більше ніж в 2 км від місця самоізоляції, також вони можуть вигулювати собак двічі в день.

При цьому вони повинні заявити, що про них на період самоізоляції не можуть піклуватися інші люди. На вулиці вони повинні перебувати в засобах індивідуального захисту (респіраторах, захисних масках, але без клапана видиху).

Варто відзначити, що згідно з постановою, магазини і банки повинні будуть забезпечувати масками не тільки співробітників, але і всіх відвідувачів.

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