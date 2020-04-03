Украина ужесточила карантин: за что будут наказывать

Карантин в Украине 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине ужесточили, новые правила начнут действовать уже с понедельника, 6 апреля

Карантин в Украине официально ужесточили. Кабинет Министров опубликовал официальное постановление "О предотвращении распространения COVID-19", в котором четко прописано, кому нельзя выходить на улицу, где нужно носить маску, а также, кто должен находиться на самоизоляции. Главные правила - в материале Styler.

Новые ограничительные меры будут действовать с 6 апреля по 24 апреля. Штраф за нарушение правил карантина равняется от 17 до 34 тысяч или же уголовная ответственность (все зависит от того, первое это нарушение или нет).

Что строго запрещается:

проводить любые массовые мероприятия,

выходить на улицу без документов,

ходить компаниями больше, чем два человека (дети до 14 лет в это число не входят),

находится в общественных местах, без маски, респиратора, в том числе изготовленных самостоятельно,

предприятиям запрещается отключать или ограничивать поставки потребителям газа и электроэнергии,

находится в общественных местах детям младше 14 лет,

самовольно оставлять места самоизоляции.

Куда нельзя ходить:

образовательные учреждения,

парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые зоны, прибережные зоны (кроме необходимости выгула домашних животных),

спортивные и детские площадки,

заведения паллиативной помощи, социальной защиты (кроме тех, которые предоставляют экстренную помощь),

пункты временного размещения иностранных граждан, беженцев.

Новые правила карантина в Украине (фото: Минздрав)

Кто обязан находиться на самоизоляции:

больные COVID-19,

те, у кого подозревают инфекцию,

контактные лица заболевших коронавирусом,

люди старше 60 лет (кроме тех, кто задействован в мероприятиях, направленных на борьбу с COVID-19).

Лица, которые нуждаются в самоизоляции (кроме больных

COVID-19), могут посещать магазины, аптеки, если они находятся не более, чем в 2 км от места самоизоляции, также они могут выгуливать собак дважды в день.

При этом они должны заявить, что о них на период самоизоляции не могут заботиться другие люди. На улице они должны находиться в средствах индивидуальной защиты (респираторах, защитных масках, но без клапана выдоха).

Стоит отметить, что согласно постановлению, магазины и банки должны будут обеспечивать масками не только сотрудников, но и всех посетителей.