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Опубліковано рішення Кабміну про посилення карантину

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 13:51
Опубліковано рішення Кабміну про посилення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові обмеження наберуть чинності з 6 квітня

Кабінет міністрів опублікував постанову про посилення карантину в Україні. Документ розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, з 6 квітня забороняється:

  • перебування в громадських місцях без респіратора або маски;
  • переміщення групою кількості більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років).

При цьому заборонено відвідування навчальних закладів; парків, скверів, зон відпочинку і т.д.; перебування в громадських місцях дітей до 14 років без супроводу; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Також триває заборона на масові заходи і на роботу ресторанів, кафе, торгово-розважальних центрів та інших установ розважальної сфери і побутового обслуговування.

Фото: постанова Кабміну

Також закріплюються правила проведення самоізоляції і обсервації. Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється поліцейськими, військовослужбовцями, Національною гвардією, працівниками державних установ Міністерства охорони здоров'я тощо.

Нагадаємо, уряд також заборонив перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 3 квітня
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