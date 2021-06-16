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Україна потрапила в список найкращих країн Європи для туризму

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Середа 16 червня 2021 07:31
Україна потрапила в список найкращих країн Європи для туризму Фото: Україна потрапила в список найкращих країн Європи для туристів (facebook.com/DARTUkraine)
Автор: Styler

Гірська система Карпат займає кілька областей. Україна потрапила в список найкращих країн для піших підйомів в гору.

Відповідний рейтинг кращих і гірших країн для підйомів в гору в Європі склала компанія SaveOnEnergy.

Наша країна посіла друге місце в категорії "Найкращі країни для піших підйомів в гору" - із середнім набором висоти 1220 метрів. Перше у Ліхтенштейну.

Україна потрапила в список найкращих країн Європи для туризму

Кращі країни для піших підйомів в гору (інфографіка: saveonenergy.com)

Крім того, Україна на другому місці за найтривалішим прогулянкам в горах. Так середня довжина пішохідних маршрутів в Карпатах становить 23 682 метри. Тут перше місце також за Ліхтенштейном.

Україна потрапила в список найкращих країн Європи для туризму

Самі тривалі прогулянки в горах (інфографіка: saveonenergy.com)

Варто зазначити, що в загальному рейтингу кращих країн Європи для піших прогулянок в горах Україна, на жаль, не потрапила в топ-10. Більш того, ми в списку найгірших країн - на 6 місці.

Вся річ у тім, що в загальному рейтингу також враховується інфраструктура, різноманітність маршруту і пейзажу, складність сходження і т.д.

Загальний рейтинг очолили Ірландія, Ісландія і Великобританія, хоча вони і поступаються Україні за довжиною маршрутів і набору висоти.

Україна потрапила в список найкращих країн Європи для туризму

Загальний рейтинг кращих країн Європи для піших прогулянок в горах (інфографіка: saveonenergy.com)

Нагадаємо, українцям стане легше відпочивати в Туреччині. Туристів порадували новими правилами.

Ми також писали про те, що в Україні подешевшають авіаквитки. Планують ввести нульовий ПДВ на внутрішні авіарейси.

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