В Україні подешевшають авіаквитки: про потяги можна буде забути?

В Україні планують ввести нульовий ПДВ на внутрішні авіарейси. Це означає, що вже зовсім скоро купити авіаквитки на всі напрямки по країні можна буде дешевше. Більш того, авіаквиток буде коштувати майже як квиток на поїзд.

Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій у програмі "Зворотній зв'язок" на каналі " Україна 24 ".

За словами міністра, це хороший поштовх для розвитку внутрішніх авіаперевезень, адже вартість польоту буде більш конкурентною.

Також він додав, що це стимулюватиме і внутрішній туризм, і в цілому авіацію, враховуючи, що дуже багато країн з червоною зоною обмеження. Зокрема, це і можливість для перевізників на цей період змінювати свою географію.

"Квиток до Львова несуттєво дорожчий, ніж квиток на залізничних перевезеннях або в порівнянні з автомобільними перевезеннями. І це буде великою перевагою, кроком вперед для того, щоб люди в тому числі вибирали більше авіацію для внутрішніх перевезень", - сказав Криклій.

А напрямки будь-які.

"У нас аеропорт "Херсон" починає працювати, приймати внутрішні та міжнародні рейси, аеропорт "Одеса" працює, "Київ", "Львів", "Запоріжжя". Дуже багато напрямків, за якими можна буде подорожувати", - зазначив міністр.