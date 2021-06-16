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Украина попала в список лучших стран Европы для туризма

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Среда 16 июня 2021 07:31
Украина попала в список лучших стран Европы для туризма Фото: Украина попала в список лучших стран Европы для туристов (facebook.com/DARTUkraine)
Автор: Styler

Горная система Карпат занимает несколько областей. Украина попала в список лучших стран для пеших подъемов в гору.

Соответствующий рейтинг лучших и худших стран для подъемов в гору в Европе составила компания SaveOnEnergy.

Наша страна заняла второе место в категории "Лучшие страны для пеших подъемов в гору" - со средним набором высоты 1220 метров. Первое у Лихтенштейна.

Украина попала в список лучших стран Европы для туризма

Лучшие страны для пеших подъемов в гору (инфографика: saveonenergy.com)

того, Украина на втором месте по самым продолжительным прогулкам в горах. Так средняя длинна пешеходных маршрутов в Карпатах составляет 23 682 метра. Здесь первое место также за Лихтенштейном.

Украина попала в список лучших стран Европы для туризма

Самые продолжительные прогулки в горах (инфографика: saveonenergy.com)

Стоит отметить, что в общем рейтинге лучших стран Европы для пеших прогулок в горах Украина, к сожалению, не попала в топ-10. Более того, мы в списке худших стран - на 6 месте.

Все дело в том, что в общем рейтинге также учитывается инфраструктура, разнообразие маршрута и пейзажа, сложность восхождения и т.д.

Общий рейтинг возглавили Ирландия, Исландия и Великобритания, хотя они и уступают Украине по длине маршрутов и набору высоты.

Украина попала в список лучших стран Европы для туризма

Общий рейтинг лучших стран Европы для пеших прогулок в горах (инфографика: saveonenergy.com)

Напомним, украинцам станет легче отдыхать в Турции. Туристов обрадовали новыми правилами.

Мы также писали о том, что в Украине подешевеют авиабилеты. Планируют ввести нулевой НДС на внутренние авиарейсы.

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