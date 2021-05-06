Українцям стане легше відпочивати в Туреччині: туристів порадували новими правилами

У Туреччині планують прийняти близько 30 мільйонів туристів, що вдвічі більше, ніж торік. Для відпочиваючих з України анонсували скасування вимоги про ПЛР-тести , а також планується спрощення правил перетину кордонів для громадян обох держав, і збільшення кількості регулярних рейсів.

Такі нові правила вказані в туристичній декларації між Україною та Туреччиною, підписаній на початку травня.

Крім того, документ дозволить країнам розширити доступність аудіогідів турецькою та українською мовами, і обмінятися системами вакцинації від коронавірусу.

Експерти очікують, що такі заходи відіграватимуть значну роль для українців при виборі іноземних курортів для відпочинку.

За словами директора туристичного агентства Bronix Олексія Тітлянова, попит на Туреччину обіцяє бути вище, ніж у 2020-му.

"Існує багато факторів для оптимістичного прогнозу по даному напрямку. Грунтуючись за запитами наприкінці квітня - на початку травня, сезон в Туреччині обіцяє бути дуже популярним і численним на туристів", - зазначив він.

Повідомляється, що турецькі курорти вже завершили необхідні приготування до високого сезону в нових рамках COVID-19 і почали приймати перші туристичні потоки. У Туреччині зараз діє локдаун, але жорсткі карантинні заходи не поширюються на іноземних туристів.

Так, їм дозволено купатися в морі, басейні при готелі, а також вільно пересуватися по території пляжу, враховуючи правила про соцдистанцію.

Турецька влада сподівається, що до ослаблення локдауну (17 травня) країна зможе прийняти 8,5 тисячі українських туристів.

Згідно зі статистикою асоціації туристичних готельєрів Середземномор'я (AKTOB), 560 тисяч громадян України їздили до Туреччини на відпочинок (майже три чверті від загальної кількості туристів). Додамо, що більшість українців вирушили відпочивати саме до Анталії, завдяки введеній в середині 2020 року "Програмі сертифікації безпечного туризму", що являє собою ряд спеціальних заходів для захисту здоров'я відпочиваючих.