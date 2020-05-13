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Шмигаль про карантин: робити локдаун в червні може бути вже недоцільно

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 10:57
Шмигаль про карантин: робити локдаун в червні може бути вже недоцільно
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

В червні Україна вже перейде до моделі адаптивного карантину

Карантин буде продовжений, але з поступовим переходом до адаптивної моделі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що пом'якшуючи карантинні заходи проти епідемії і передаючи все більше повноважень на місця органам місцевого самоврядування, можна локалізувати хворобу.

"Відповідно, робити локдаун всій країні в червні або липні може бути вже недоцільно. В цей момент ми повністю перейдемо до моделі адаптивного карантину", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ має контрольні дати щодо пом'якшення карантину: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11 - те і так далі. На засіданні уряду буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень. Також відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу коронавірусом заразилися 402 людини, а загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. Таким чином кількість заражених зростає після дводенного спаду.

Теги Новини України карантинДенис Шмигаль
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