У Харкові скандальному проспекту повернули ім'я Жукова

Фото: проспект у Харкові (gortransport kharkov ua)

"За" проголосували 59 депутатів

Проспекту в Харкові повернули ім'я маршала Жукова. Відповідне рішення прийняла сесія міськради, повідомляє РБК-Украина, посилаючись на місцеве видання "057".

"За" проголосували 59 депутатів. Таким чином, проспект Петра Григоренка назад перейменовано на проспект Маршала Жукова. За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, ім'я Григоренко присвоєно новій вулиці, яка йде від Римарської до Клочківської.

Нагадаємо, в Харкові 2 червня під час пікетування з'їзду партії "Довіряй справам" на проспекті Григоренка активісти знесли погруддя маршала Жукова, у зв'язку з чим поліція в той же вечір відкрила кримінальну справу.

Харківський активіст Валентин Бистриченко заявив, що в Харкові поліція провела обшуки в четвер пізно ввечері у двох активістів у справі, відкритій після знесення пам'ятника маршалу Жукову на акції 2 червня. В ході обшуку один з правоохоронців заявив, що поліція шукає знаряддя, з допомогою яких зносився монумент.

Після цього президент Володимир Зеленський просив мера Харкова Геннадія Кернеса розібратися в ситуації зі знесенням погруддя маршала Георгія Жукова.