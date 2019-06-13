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Указ президента: у РФ пояснили відмову "перейменувати" Київ

STYLERЖиття    13.06.2019 - 15:50
Указ президента: у РФ пояснили відмову "перейменувати" Київ
У Росії не перейменують Київ - названа причина (колаж РБК-Україна)

Зміна міжнародної назви Києва суперечить російському законодавству

У Росії пояснили чому не будуть змінювати міжнародну назву столиці України з російськомовної транслітерації Kiev на український варіант Kyiv.

Як виявилося, причина криється у відповідному указі президента РФ, виданому ще у 1995 році, щодо написання назв держав-колишніх республік СРСР та їх столиць.

"У російських картографічних творах і виданнях найменування міста як "Київ" вживається у відповідності з російським законодавством , - йдеться в повідомленні.

Указ президента: у РФ пояснили відмову &quot;перейменувати&quot; Київ

В Росії не перейменують Київ - названа причина (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що нещодавно стало відомо про рішення змінити міжнародну назву столиці України. При цьому наголошується, що топонім Kyiv замість Kiev буде використаний не тільки в Штатах, але і на міжнародних рейсах і в іноземних аеропортах. Оскільки Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) використовує саме базу Ради США з географічних назв.

Написання Kyiv використовують вже близько 40 аеропортів у світі, МАГАТЕ і ряд інших міжнародних організацій.

Нагадаємо, нещодавно Київ "перейменували" у двох європейських столицях.

До речі, рішення суду зупинити процес перейменування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ ПМ) на РПЦ в Україні зустріло в мережі бурхливу реакцію українців.

Також повідомлялося, що у Києві готують до перейменування три вулиці, назви яких пов'язані з країною-окупантом.

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