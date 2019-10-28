Дивовижна знахідка: у Львові розкопали стародавній костел

У центрі Львова розкопали залишки давнього костелу (Колаж РБК-Україна)

У центрі Львова археологи виявили залишки скрипти костелу

У Львові українські археологи виявили дивовижну знахідку. Вони розкопали залишки давнього костелу, а також кістки та посуд. Дослідникам вдалося виявити елементи кахлю і частинки керамічного посуду, повідомив археолог НДЦ "Рятівна археологічна служба" Микола Шніцар. Розкопки проходять на вулиці Корнякта.

Фото: ГалИнфо

Також вчені знайшли в надрах землі монети різного періоду. За словами археолога, зараз можна припустити, що знахідка може бути криптою костелу Пресвятої Трійці при монастирі тринітаріїв. Нагадаємо, що він існував у Львові з 1703 року до 1848 року.

Фото: ГалИнфо

Всередині приміщення вчені виявили останки людського черепа, нині його досліджують антропологи, щоб зробити висновки і оголосити кінцеві результати досліджень.

Фото: ГалИнфо

До речі, археологи повідомили, що в самому центрі Львова, на вул. Корнякта, розпочали земляні роботи без археологічного нагляду, незважаючи на те, що вулиця розташована в зоні ЮНЕСКО.