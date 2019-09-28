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Не пограбоване поховання: під Запоріжжям археологи знайшли унікальну знахідку (фото)

STYLERЖиття    28.09.2019 - 18:59
Не пограбоване поховання: під Запоріжжям археологи знайшли унікальну знахідку (фото)
На Запоріжжі археологи знайшли не пограбоване поховання (фото: facebook.com/mamaigora)

Археологи розповіли про сенсаційну знахідку, яку вони знайшли на Мамай-Горі

На березі Каховського водосховища в Запорізькій області знаходиться Мамай-Гора. Саме тут українські археологи розкопали поховання скіфського воїна, яке не було раніше розграбовано. Вік поховання становить близько 2,5 тисяч років.

За словами експертів, у поховальному комплексі знаходяться дві могили. Одне поховання є центральним, а друге - супроводжуючим. У першій могилі знаходився літній чоловік, і її розграбували ще в давнину.

Не пограбоване поховання: під Запоріжжям археологи знайшли унікальну знахідку (фото)

Під Запоріжжям археологи знайшли не пограбоване поховання (фото: facebook.com/mamaigora)

Але в другому похованні перебував молодий хлопець 18-20 років, який, скоріше всього, був зброєносцем чоловіка з центрального поховання. Крім того, в могилі було багато унікальних предметів.

Не пограбоване поховання: під Запоріжжям археологи знайшли унікальну знахідку (фото)

Під Запоріжжям археологи знайшли не пограбоване поховання (фото: facebook.com/mamaigora)

Археологи кажуть, що хлопець був вершником і майстром ближнього і далекого бою. В його могилі була рідкісна для скіфів сіроглиняна амфора, яка допоможе встановити більш точну дату поховання.

Під Запоріжжям археологи знайшли не пограбоване поховання (фото: facebook.com/mamaigora)

У похованні також були виявлені уламки кістяних псаліїв і застібки для кінської вузди, а також залізна бойова сокира разом з бронзовими та кістяними стрілами.

Вишенькою на торті став короткий скіфський меч-акінак з золотими обкладками.

Але і це ще не все, у похованні археологи знайшли намисто з стеклопасти, підвіски із зубів благородного оленя, золоту сережку і золоту підвіску з крейдяної вставкою.

Експерти кажуть, що крім рідкісних знахідок поховання мають цінність для науки, оскільки вони змінюють уявлення про час зародження скіфського могильника на Мамай-Горі.

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