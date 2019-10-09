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Дивовижна знахідка: в Ізраїлі знайшли найстаріший мегаполіс

STYLERЖиття    09.10.2019 - 13:42
Дивовижна знахідка: в Ізраїлі знайшли найстаріший мегаполіс
В Ізраїлі розкопали давнє місто (Колаж РБК-Україна)

В Ізраїлі виявили давнє місто, якому понад 7 тисяч років

В Ізраїлі археологи виявили унікальний древній мегаполіс. Руїни стародавнього міста знайшли зовсім випадково, коли будували автомагістраль.

Древнє місто Ен Эсур (En Esur) розташоване на півночі долини Хашарон, приблизно в 57 кілометрах від Тель-Авіва.

Вік руїн оцінюють у більш ніж п'яти тисяч років. Мегаполіс займає приблизно 65 га, в ньому проживало близько шести тисяч чоловік. Археологи знайшли цілі вулиці, площі, дренажні споруди та складські споруди.

Дивовижна знахідка: в Ізраїлі знайшли найстаріший мегаполіс

Фото: в Ізраїлі знайшли стародавнє місто (adelaidenow.com.au)

Наголошується, що в поселенні була розгалужена система вулиць і площ, а також дренажні споруди. Одна з унікальних знахідок у мегаполісі – храм цього міста. Він відноситься до святинь бронзової епохи.

Крім цього археологи також виявили безліч керамічних судин, рештки великого храму, кам'яний басейн, в якому зберігалися рідини, швидше за все, для проведення релігійних ритуалів та інші.

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