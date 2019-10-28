Удивительная находка: во Львове раскопали древний костел

В центре Львова раскопали остатки древнего костела (Коллаж РБК-Украина)

В центре Львова археологи обнаружили остатки скрипты костела

Во Львове украинские археологи обнаружили удивительную находку. Они раскопали остатки древнего костела, а также кости и посуду. Исследователям удалось выявить элементы кафеля и частицы керамической посуды, сообщил археолог НИЦ "Спасательная археологическая служба" Николай Шницар. Раскопки проходят на улице Корнякта.

Фото: ГалИнфо

Также ученые нашли в недрах земли монеты разного периода. По словам археолога, сейчас можно предположить, что находка может быть криптой костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев. Напомним, что он существовал во Львове с 1703 года до 1848 года.

Фото: ГалИнфо

Внутри помещения ученые обнаружили останки человеческого черепа, сейас его изчуают антропологи, чтобы сделать выводы и объявить окончательные результаты исследований.

Фото: ГалИнфо

К слову, археологи сообщили, что в самом центре Львова, на ул. Корнякта, начали земляные работы без археологического надзора, несмотря на то, что улица расположена в зоне ЮНЕСКО.