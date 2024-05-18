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Ударная коллекция: 5 самых ярких нокаутов Усика за профессиональную карьеру

Александр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)
Автор: Дарья Шарпило

Украинский профессиональный боксер и обладатель поясов WBA, IBF и WBO Александр Усик, который в ночь на 19 мая сражается с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, за время своих выступлений неоднократно демонстрировал зрелищные бои.

РБК-Украина (проект Styler) вспоминает самые яркие нокауты украинца за его профессиональную карьеру, которые принесли ему не только титулы, но и славу (чтобы посмотреть видео - проскролльте материал вниз).

Лучшие нокауты от Усика

Александр Усик - Марко Хук (2017)

С первого раунда, украинец контролировал ход боя, он был намного быстрее и техничнее, выигрывал раунд за раундом. Немец только мог защищаться. Бой завершился в 10-м раунде, когда рефери зафиксировал технический нокаут. Александр сохранил пояс чемпиона мира WBO.

Александр Усик - Табисо Мчуну (2016)

Первый бой для Усика в США. Поединок начался не очень легко для украинца, но уже в 6-м раунде он отправил Мчуну в нокдаун, а затем еще дважды в 9-м раунде. После последнего, южноафриканец не смог подняться. 

Александр Усик - Даниэль Дюбуа (2023)

Один из самых скандальных в карьере поединков для Усика состоялся с британцем. Дюбуа был очень активным в начале боя, Александр - не отставал. В 5-м раунде британец нанес Усику запрещенный удар ниже пояса. А в 9-м раунде украинец нокаутировал своего соперника.

Александр Усик - Дэниел Брюер (2014)

Поединок, который состоялся на "Арене Львов", был под контролем Усика с первого раунда. Единственный момент, когда был шанс у южноафриканца - это эпизод в 4-м раунде, когда Брюер прижал украинца к канатам. Но спустя 3 раунда, Александр сильным ударом слева отправил соперника в нокаут. 

Александр Усик - Тони Белью (2018)

На "Манчестер Арене" состоялся первый бой Усика в Великобритании. Поединок начался спокойно, хотя дальше соперники начали действовать немного агрессивнее, а также троллили друг друга. В 8-м раунде украинец отправил 35-летнего британца в нокдаун. После поединка Белью объявил об окончании профессиональной карьеры.

 

Что известно об Усике

Александр Усик начал свою профессиональную карьеру в 2013 году. Первым соперником украинца был мексиканец Фелипе Ромеро. Бой состоялся в киевском Дворце Спорта, тогда Усик завершить поединок уже в 5-м раунде благодаря техническому нокауту.

Александр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

В 2016 году украинский спортсмен стал чемпионом мира, он завоевал пояс WBO в первом тяжелом весе. В бою он одолел на то время непобедимого поляка Кшиштофа Гловацкого. Бой длился 12 раундов, судьи единогласно отдали победу Усику.

Александр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

За годы выступлений на профессиональном уровне Александр Усик провел 21 поединок и не потерпел ни одного поражения. 14 своих побед, украинец оформил нокаутом.

Александр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Также предлагаем вам посмотреть топ-5 лучших нокаутов Фьюри за всю карьеру.

Также смотрите, как выглядят жены Усика и Фьюри.

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