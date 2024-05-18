Ударна колекція: 5 найяскравіших нокаутів Усика за професійну кар’єру

Кращі нокаути від Усика

Олександр Усик - Марко Хук (2017)

З першого раунду, українець контролював хід бою, він був набагато швидшим і технічним, вигравав раунд за раундом. Німець тільки міг захищатися. Бій завершився у 10-му раунді, коли рефері зафіксував технічний нокаут. Олександр зберіг пояс чемпіона світу WBO.

Олександр Усик - Табісо Мчуну (2016)

Перший бій для Усика в США. Поєдинок розпочався не дуже легко для українця, але вже у 6-му раунді він відправив Мчуну у нокдаун, а потім ще двічі у 9-му раунді. Після останнього, південноафриканець не зміг піднятися.

Олександр Усик - Даніель Дюбуа (2023)

Один із найскандальніших у кар’єрі поєдинків для Усика відбувся з британцем. Дюбуа був дуже активним на початку бою, Олександр - не відставав. У 5-му раунді британець завдав Усику забороненого удару нижче поясу. А у 9-му раунді українець нокаутував свого суперника.

Олександр Усик - Деніел Брюєр (2014)

Поєдинок, який відбувся на “Арені Львів”, був під контролем Усика з першого раунду. Єдиний момент, коли був шанс у південноафриканця - це епізод у 4-му раунді, коли Брюєр притис українця до канатів. Але через 3 раунди, Олександр сильним ударом зліва відправив суперника в нокаут.

Олександр Усик - Тоні Белью (2018)

На “Манчестер Арені” відбувся перший бій Усика у Великій Британії. Поєдинок розпочався спокійно, хоча далі суперники почали діяти трохи агресивніше, а також тролили одне одного. У 8-му раунді українець відправив 35-річного британця у нокдаун. Після поєдинку Белью оголосив про закінчення професійної кар’єри.

Що відомо про Усика

Олександр Усик розпочав свою професійну кар’єру у 2013 році. Першим суперником українця був мексиканець Феліпе Ромеро. Бій відбувся у київському Палаці Спорту, тоді Усик завершити поєдинок вже у 5-му раунді завдяки технічному нокауту.

Олександр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

У 2016 році український спортсмен став чемпіоном світу, він завоював пояс WBO в першій важкій вазі. У бою він здолав на той час непереможного поляка Кшиштофа Гловацького. Бій тривав 12 раундів, судді одноголосно віддали перемогу Усику.

Олександр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

За роки виступів на професійному рівні Олександр Усик провів 21 поєдинок і не зазнав жодної поразки. 14 своїх перемог, українець оформив нокаутом.

Олександр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)