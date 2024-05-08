Как выглядят жены Усика и Фьюри: фото "первых леди" боксеров

Уже 18 мая состоится долгожданный бой Александра Усика и Тайсона Фьюри . По этому случаю и личная жизнь боксеров начинает очень интересовать поклонников.

Как выглядит и чем живет Екатерина Усик

Екатерина - сильная личность и настоящая жена чемпиона, которая уже смогла доказать, насколько важна для Александра ее поддержка, и это касается не только боев, но и жизни.

Катя и Александр познакомились еще в школе, а теперь воспитывают четырех детей и не представляют жизни друг без друга.

Александр и Екатерина Усик (фото: Getty images)

Женщина является настоящей опорой для боксера, несмотря на его силу и мужество. Она стала особым человеком для Александра за 15 лет совместной жизни.

Но и отдельно от него Катя привлекает достаточно внимания, ведь женщина любит делиться в соцсетях своей жизнью.

Жена чемпиона активно ведет Instagram, где она показывает, как проводит свое время, воспитывает детей, бережет домашний уют и сохраняет свою красоту, которая восхищает Усика так же, как и много лет назад.

О какой-либо другой деятельности Екатерины нет никакой информации, ведь этого жена Усика не афиширует в соцсети.

Чем живет Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кто такая и как выглядит Пэрис Фьюри

Пэрис и Тайсон считаются одной из самых крепких пар Великобритании. Они вместе уже более 20 лет, за которые успели родить 7 детей и добиться немалых вершин вместе.

Как известно, Пэрис довольно популярная личность, ведь жена чемпиона занимается моделингом, пишет книги о взлетах и падениях своего любимого, а также о воспитании детей и супружеской жизни.

Кто такая Пэрис Фьюри (фото: Getty images)

Всю свою жизнь женщина посвятила Тайсону и детям, поскольку вышла замуж в 19 лет, и даже не успела получить высшее образование. Однако это не помешало ей стать успешной писательницей и интересной медийной личностью.

Также не будем упускать того факта, что она мать 7 детей, а это невероятная работа, и над собой в том числе.

Но с семейными обязанностями ей помогает муж, который безгранично любит ее и с удовольствием воспитывает детей, когда имеет свободное время. Такую мудрую систему отношений также ввела Пэрис.

Чем живет жена Тайсона Фьюри (фото: instagram.com/parisfury1)