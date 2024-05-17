Усику на заметку: топ-5 лучших нокаутов Фьюри за всю карьеру

Кратко о лучших нокаутах Фьюри за время выступлений на профессиональном уровне – в подборке РБК-Украина .

"Цыганский Король" дебютировал на профи-ринге в далеком 2008 году. Первым соперником британца стал малоизвестный венгерский боксер Бела Дьендьеши. Поединок состоялся в Ноттингеме, а победил Фьюри техническим нокаутом в первом раунде из шести запланированных.

Первый титул он завоевал почти год спустя. В восьмом поединке в профессионалах британский боксер одолел соотечественника Джона Макдермотта по решению судей и стал чемпионом Англии среди тяжеловесов. В 2011-м Фьюри получил титулы Британии и Содружества, а до планетарных чемпионских поясов в хевивейте дошел еще через четыре года.

За годы выступлений на профессиональной арене эксцентричный британский боксер провел 35 поединков и не потерпел ни одного поражения. При одной ничьей Фьюри одержал 34 победы. В частности, 24 из них он оформил нокаутом, а ярчайшими из них были пять.

5. Тайсон Фьюри – Дерек Чисора (2022)

Известный любитель боксерских сериалов "Цыганский Король" трижды встречался с соотечественником. Наименее конкурентным получился третий поединок британцев незадолго до 39-летия Чисоры. Фьюри владел инициативой на протяжении всего боя, а в 10-м раунде поединка на "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне просто методично избивал оппонента и заставил рефери зафиксировать технический нокаут окровавленного ветерана.

4. Тайсон Фьюри – Том Шварц (2019)

Немец попытался задать быстрый темп с первых секунд боя. Впрочем, такой план Шварца вызвал только насмешки Фьюри. Британский боксер немного поиграл с оппонентом, а уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Шварц не без проблем поднялся, но загнанный в угол ответить на новую серию выпадов "Цыганского Короля" уже не смог. Рефери остановил избиение немецкого боксера.

3. Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри (2020)

Трижды британец выходил в ринг против представителя США. После ничьей в первом поединке Фьюри нокаутировал американца во втором. Первая половина боя прошла при преимуществе британского боксера. Выпады "Цыганского Короля" были более акцентированными – Уайлдер дважды оказался на полу, а из ушей заточила кровь. В 7-м раунде Фьюри зажал американца в углу, а команда Уайлдера выбросила полотенце.

2. Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт (2022)

Очередной соотечественник продержался против чемпиона пять полных раундов. Да, Фьюри регулярно попадал джебами и расшатал оборону Уайта. Однако, до поры до времени отвечал единичными ударами, а при опасности клинчевал "Цыганского Короля". Впрочем, тот добавил в силовой составляющей и под занавес 6-го раунда эффектно нокаутировал Уайта встречным апперкотом. Оппонент упал на ринг и потерял ориентацию в пространстве.

1. Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер (2021)

Третий британско-американский поединок оказался самым ярким. Правда, в первую очередь для фанатов Фьюри. В третьем раунде британец впервые отправил Уайлдера в нокдаун, а тот ответил взаимностью в следующем. В 10-м раунде "Цыганский Король" еще раз отправил американца на пол, но тот поднялся. Завершил дело Фьюри в 11-м, когда правым боковым отправил оппонента домой.