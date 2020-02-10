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Долар різко подешевшає: експерти приголомшили прогнозом

STYLERЖиття    10.02.2020 - 15:31
Долар різко подешевшає: експерти приголомшили прогнозом
Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Долар продовжить знижуватися протягом нинішнього тижня

Курс долара до гривні в Україні істотно знизиться протягом цього тижня. Який курс долара експерти очікують у найближчому періоді, і по чому долар торгується в понеділок, 10 лютого - в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, долар до кінця тижня буде торгуватися по 24,1 на міжбанку, а готівкова валюта в банках по 24,0/24,2 грн.

Аналітик нагадав, що ще в минулий понеділок торги на міжбанку відкрилися вище 25,1 грн. Але відразу ж після цього валюта почала зниження, яке припинилося лише у другій половині дня в п'ятницю.

Вадим Іосуб зазначив, що падіння курсу долара за останній тиждень - це по суті в чистому вигляді зміцнення гривні, при цьому така тенденція не пов'язана із зовнішніми чинниками.

Зазначимо, що за минулий тиждень курс долара значно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,8%.

На понеділок, 10 лютого 2020 року курс долара знизився в продажу на 2 копійки у порівнянні з попереднім днем - до 24,59 гривень за долар.

Нагадаємо, що долар перервав рекордне падіння в кінці грудня 2019 року, коли НБУ викупив 700 мільйонів доларів на аукціоні.

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