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Вчителів чекають сюрпризи з зарплатами: яким категоріям пощастить

STYLERЖиття    26.01.2020 - 14:01
Вчителів чекають сюрпризи з зарплатами: яким категоріям пощастить
Зарплати вчителям у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Вчителі в 2020 році зможуть отримати солідні надбавки до зарплати

Зарплати вчителям у 2020 році будуть підвищуватися і, як зазначено в Державному бюджеті, в середньому оплата педагогів зросте на 9%. 16 січня 2020 року був прийнятий закон "Про повну загальну середню освіту", в якому вказані додаткові надбавки, які зможуть отримати вчителя до зарплати.

Молодий учитель, у якого немає досвіду роботи, в обов'язковому порядку повинен пройти рік інтернатури. У нього повинен бути наставник – досвідчений педагог. За наставництво старший вчитель буде отримувати надбавку 20% від зарплати.

За класне керівництво додатково будуть давати 20-25% від окладу. За перевірку зошитів – 10-20%. За завідування майстернями, тематичними класами – 15-20%, за роботу в інклюзивних класах – 20%.

Також педагоги можуть отримати надбавки за таку додаткову роботу:

Завідування кімнатою зберігання зброї, тирами, музеями – 10-15%

Завідування структурними підрозділами школи – 25%

Завідування кабінетом, спортзалом, лабораторіями, ресурсними кімнатами – 10-15%

Завідування бібліотекою – 10-15%

Позакласна робота з учнями – 10%-40%

Обслуговування комп'ютерної техніки – 10-15:

За почесні, вчені та спортивні звання – 15-30%

За педагогічні звання та роботу в спеціальних школах (Класах або групах) – 10-30%

А ось педагогів, які вже вийшли на пенсію, але продовжують працювати, чекають неприємні зміни. За новим законом, їх переведуть з безстрокових договорів на щорічні. До 1 липня 2020 року всі школи зобов'язані розірвати договори з вчителями-пенсіонерами та замість цього укласти нові на один рік.

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