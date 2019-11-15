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Вчителів чекають сюрпризи з зарплатами: кому пощастить

STYLERЖиття    15.11.2019 - 16:32
Вчителів чекають сюрпризи з зарплатами: кому пощастить
Олексій Гончарук (Колаж РБК-Україна)

Уряд має намір підвищити зарплати спочатку молодим вчителям

Підвищення зарплат вчителям в 2020 році чекає не всіх педагогів. Спочатку оклад підвищать молодим фахівцям. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у програмі "Сніданок з 1+1".

"У наступному році, якщо ми говоримо про освіту, то ми зосередимося на молодих вчителях. Тому що нам важливо, щоб люди йшли в школу, щоб престижність професії вчителя, вона поверталася. І в другу чергу, це не менш важливо і я хочу окремо сказати, - нам дуже важливо зосередитися на діках, які живуть у малонаселених регіонах", - розповів Гончарук.

За словами прем'єра, підвищити зарплати вчителям уряд планує, але не так швидко, як би цього хотілося.

Вчителів чекають сюрпризи з зарплатами: кому пощаститьОлексій Гончарук розповів про підвищення зарплат (фото: РБК-Україна)

"Гроші ж нізвідки не беруться. Ми вирішили не підвищувати податки в цьому бюджеті. І це відрізняє його від всіх інших. Ми намагалися знайти кошти за рахунок економії.... Ми хотіли б платити і сьогодні. Але питання в тому, що для того, щоб щось платити, їх треба десь взяти. Це означає, що треба підвищити податки, а це ляже тягарем на підприємців і всіх інших. Тому потрібно шукати гроші в ефективності", - розповів прем'єр-міністр України.

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Новини України Олексій Гончарук
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