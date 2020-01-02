В цьому році вчителям підвищать зарплати: скільки будуть отримувати педагоги

Зарплати вчителів в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

У 2020 році вчителям України підвищать зарплати

Зарплати вчителів в Україні зростуть в 2020 році на 9%. Це зазначено у державному бюджеті на цей рік. Збільшення оплати праці стосується, як педагогів зі стажем, так і молодих учителів.

Молоді вчителі, у яких немає стажу, будуть отримувати 5,9 тисяч гривень на місяць замість 5,4 тисяч, як це було раніше. При цьому зарплата досвідченого вчителя, стаж якого становить 30 років буде заробляти 8,9 тисяч замість 8,18 тисяч гривень.

Також очікується виплата підтримки молодих педагогів. Вчителі, стаж яких не досяг 10 років, років отримають виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2020 року, що становить майже 21 тисячу гривень. Дану виплату отримають 73,9 тисяч вчителів.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні на 550 гривень збільшилася мінімальна зарплата з 4173 до 4723 гривень. Також зріс і прожитковий мінімум, який тепер становить 2027 гривень замість 1936. При цьому до кінця року цей показник збільшиться до 2189 гривень.

Також разом з прожитковим мінімумом почне підвищуватися і мінімальна пенсія. З 1 грудня вона зросла на 74 гривні – до 1638 гривень. Влітку її також підвищать на 74 гривні – до 1712 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що в Чернівцях вчителька знущалася над першокласниками і змушувала тримати все в секреті. Батьки почали сильно хвилюватися за здоров'я своїх дітей після того, як першокласник прийшов додому з гематомою на голові.