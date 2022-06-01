Вчені заявили, що фарба для волосся збільшує ризик розвитку раку: як вберегтися
Зараз фарбування волосся дуже поширене в суспільстві. Особливо стійка фарба містить багато агресивних хімікатів, які не дуже корисні для організму людини.
Про це повідомляє Express.
Як фарба впливає на організм
Шкідливими можуть бути будь-які перманентні фарби для волосся, які людина купує в магазині.
"Зазвичай з ризиком розвитку раку пов’язані ароматичні аміни. Найпоширенішим називається парафенілендіамін (PPD), хоча він може бути і під іншими назвами у вашому списку інгредієнтів, наприклад, 1,4-діамінобензол та 1,4-фенілендіамін. Його поширеними похідними є пара-толуолдіамін (PTD)", - кажуть дослідники.
Для порівняння, перманентні фарби для волосся становлять близько 80 відсотків світового ринку фарб для волосся, і близько 70 відсотків з них містять шкідливі речовини.
Дослідження показали, що використання фарби для волосся пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку:
- Рак молочної залози;
- Неходжкінської лімфоми;
- Хронічний лімфолейкоз;
- Множинна мієлома.
Що робити, щоб знизити ризик хвороби:
- Використовуйте рукавички або захисний крем;
- Відкрийте вікна, щоб покращити вентиляцію;
- Ретельно промийте волосся над ванною або душем;
- Не дозволяйте продукту розтікатися по всьому тілу, коли ви його змиваєте;
- Ніколи не залишайте його на волоссі довше, як йдеться в інструкції;
- Збільшуйте інтервали між фарбуванням волосся.
Окрім того, експерти зібрали перелік порад, які допоможуть уникнути помилок та досягти бажаного результату під час фарбування волосся:
- Ніколи не довіряйте гарній картинці на упакуванні, адже нічого невідомо про початковий вигляд моделі;
- Варто вибирати фарбу у колір брів;
- Потрібно спочатку протестувати продукт, наносячи невелику кількість засобу на ліктьового згину, щоб переконатися у відсутності алергічної реакції;
- Доглядайте за волоссям повсякчас, а не тільки після процедури.
Раніше ми повідомляли, що лікарі розповіли, чому погано виривати сиве волосся, і до чого це може призвести.
Також ми писали, що додати у шампунь, щоб волосся стало гарним та густим.
Окрім того, читайте, що потрібно їсти, щоб зупинити випадання волосся.