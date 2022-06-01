ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені заявили, що фарба для волосся збільшує ризик розвитку раку: як вберегтися

Новость на русском →
Середа 01 червня 2022 21:01
Вчені заявили, що фарба для волосся збільшує ризик розвитку раку: як вберегтися Як фарба для волосся може нашкодити організмові (feepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз фарбування волосся дуже поширене в суспільстві. Особливо стійка фарба містить багато агресивних хімікатів, які не дуже корисні для організму людини.

Про це повідомляє Express.

Як фарба впливає на організм

Шкідливими можуть бути будь-які перманентні фарби для волосся, які людина купує в магазині.

"Зазвичай з ризиком розвитку раку пов’язані ароматичні аміни. Найпоширенішим називається парафенілендіамін (PPD), хоча він може бути і під іншими назвами у вашому списку інгредієнтів, наприклад, 1,4-діамінобензол та 1,4-фенілендіамін. Його поширеними похідними є пара-толуолдіамін (PTD)", - кажуть дослідники.

Для порівняння, перманентні фарби для волосся становлять близько 80 відсотків світового ринку фарб для волосся, і близько 70 відсотків з них містять шкідливі речовини.

Дослідження показали, що використання фарби для волосся пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку:

  • Рак молочної залози;
  • Неходжкінської лімфоми;
  • Хронічний лімфолейкоз;
  • Множинна мієлома.

Що робити, щоб знизити ризик хвороби:

  • Використовуйте рукавички або захисний крем;
  • Відкрийте вікна, щоб покращити вентиляцію;
  • Ретельно промийте волосся над ванною або душем;
  • Не дозволяйте продукту розтікатися по всьому тілу, коли ви його змиваєте;
  • Ніколи не залишайте його на волоссі довше, як йдеться в інструкції;
  • Збільшуйте інтервали між фарбуванням волосся.

Окрім того, експерти зібрали перелік порад, які допоможуть уникнути помилок та досягти бажаного результату під час фарбування волосся:

  • Ніколи не довіряйте гарній картинці на упакуванні, адже нічого невідомо про початковий вигляд моделі;
  • Варто вибирати фарбу у колір брів;
  • Потрібно спочатку протестувати продукт, наносячи невелику кількість засобу на ліктьового згину, щоб переконатися у відсутності алергічної реакції;
  • Доглядайте за волоссям повсякчас, а не тільки після процедури.

Раніше ми повідомляли, що лікарі розповіли, чому погано виривати сиве волосся, і до чого це може призвести.

Також ми писали, що додати у шампунь, щоб волосся стало гарним та густим.

Окрім того, читайте, що потрібно їсти, щоб зупинити випадання волосся.

Читайте РБК-Україна в Google News
волосы
LITE
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)