Що додати у шампунь, щоб волосся стало гарним та густим: це дуже просто

Усі дівчата хочуть мати густе гарне волосся. Однак через фарби, укладки та інші маніпуляції воно поступово псується, стає ламким та починає випадати.

Що зробити, щоб волосся було густим та красивим, повідомляє Ukr.Media .

Зокрема, з цим завданням чудово справиться домашній догляд.

Для цього знадобляться:

шампунь за типом волосся;

ефірна олія гвоздики;

косметична олія жожоба

Експерти кажуть, що олія жожоба володіє унікальним складом, завдяки якому одночасно вирішує безліч проблем: добре зволожує і тонізує шкіру голови, бореться з лупою, насичує волосся амінокислотами, зміцнюючи й відновлюючи його по всій довжині, а також перешкоджає випаданню волосся.

Також ефірна олія гвоздики підходить для будь-якого типу волосся, вона нормалізує роботу сальних залоз, активізує кровотік, що своєю чергою добре стимулює ріст волосся і пробудження сплячих цибулин.

Окрім того, гвоздика зміцнює волосяні фолікули й відновлює кутикулу. До того ж гвоздична олія відмінно позбавляє шкіру голови від сверблячки та лущення.

Як посилити ефект шампуню

Для сухого волосся: на 200 мл шампуню за типом волосся потрібно 1 ч.л. олії жожоба, додати в неї 20 крапель олії гвоздики, з розрахунку 1 крапля на 10 мл шампуню. Влити суміш масел в шампунь та добре перемішати.

Для жирного волосся варто виключити олію жожоба і використати тільки ефірну олію гвоздики з розрахунку 1 крапля масла на 20 мл шампуню.

Після цього шампунь можна використовувати, як зазвичай.

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Використовуйте два шампуні

Один шампунь використовуйте для повсякденного застосування. Це може бути засіб будь-якого бренду, що підходить за типом волосся. Другий шампунь - лікувальний, для ретельного очищення шкіри голови або стимуляції росту волосся.

Мийте голову правильно

При митті голови потрібно масажувати голову пальцями. Це допоможе поліпшити кровообіг і видалити сальний жир. Маски і кондиціонери тримайте стільки часу, як зазначено в інструкції.

Здоровий спосіб життя

Сон, здорове харчування і відсутність стресу позитивно вплине на стан волосся. Поганий спосіб життя може привести до випадання волосся та ранньої сивини.