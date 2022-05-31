Лікарі розповіли, чому погано виривати сиве волосся, і до чого це може призвести

Кожна людина прагне до того, щоб виглядати молодо, але з появою першого сивого волосся, а особливо в ранньому віці, вона намагається його відразу вирвати. Багато хто вважає, якщо висмикнути одне сиве волосся, то на його місці виросте два. Проте лікарі кажуть, що це міф.

Лікарі не рекомендують виривати сиві волоски з коренем. Це може призвести до трьох наслідків, одне з яких - це залисини, пише Livestrong .

За словами фахівців, волосся починає сивіти, коли у волосяних фолікулах знижується кількість клітин, що виробляють меланін, який надає волоссю і шкірі характерного відтінку.

Зокрема, точний вік, коли починає з’являтися перша сивина, визначається генетикою, розповів доктор медичних наук Рохіт Какар.

Чому погано виривати сиве волосся

На місці сивого волосся виросте волосок того ж кольору

Виривання сивого волосся може лише тимчасово позбавити від нього. Вирване волосся потім відростає знову в тому ж кольорі. Як тільки певний волосяний фолікул втрачає клітини, що виробляють пігмент, він може регенерувати лише сиве волосся.

Лікар зазначив, що висмикування одного сивого волосся не призведе до появи додаткового сивого волосся.

Ризик інфекції

Якщо виривання сивого волосся ввійшло у звичку, то це може призвести до пошкодження фолікул. Така ситуація підвищує ризик занесення в рану інфекції або утворення рубців на шкірі голови.

Утворюються залисини

З часом при багаторазовому і постійному вириванні сивого волосся є ймовірність травмувати волосяні фолікули настільки, що з них взагалі перестане рости волосся. В результаті утворюються залисини.

Чи можна безпечно позбутися сивого волосся

Зокрема, якщо людині заважає сиве волосся, то краще не виривати його, а відрізати. Досить відрізати сиве волосся біля кореня. Це дозволить зберегти фолікул, але ефект буде тимчасовий, тому що сивина відросте знову.

Тому, коли сивого волосся вже багато, краще задуматися про фарбування.