ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікарі розповіли, чому погано виривати сиве волосся, і до чого це може призвести

Новость на русском →
Вівторок 31 травня 2022 12:49
Лікарі розповіли, чому погано виривати сиве волосся, і до чого це може призвести Чому не можна виривати сиве волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна людина прагне до того, щоб виглядати молодо, але з появою першого сивого волосся, а особливо в ранньому віці, вона намагається його відразу вирвати. Багато хто вважає, якщо висмикнути одне сиве волосся, то на його місці виросте два. Проте лікарі кажуть, що це міф.

Лікарі не рекомендують виривати сиві волоски з коренем. Це може призвести до трьох наслідків, одне з яких - це залисини, пише Livestrong.

За словами фахівців, волосся починає сивіти, коли у волосяних фолікулах знижується кількість клітин, що виробляють меланін, який надає волоссю і шкірі характерного відтінку.

Зокрема, точний вік, коли починає з’являтися перша сивина, визначається генетикою, розповів доктор медичних наук Рохіт Какар.

Чому погано виривати сиве волосся

На місці сивого волосся виросте волосок того ж кольору

Виривання сивого волосся може лише тимчасово позбавити від нього. Вирване волосся потім відростає знову в тому ж кольорі. Як тільки певний волосяний фолікул втрачає клітини, що виробляють пігмент, він може регенерувати лише сиве волосся.

Лікар зазначив, що висмикування одного сивого волосся не призведе до появи додаткового сивого волосся.

Ризик інфекції

Якщо виривання сивого волосся ввійшло у звичку, то це може призвести до пошкодження фолікул. Така ситуація підвищує ризик занесення в рану інфекції або утворення рубців на шкірі голови.

Утворюються залисини

З часом при багаторазовому і постійному вириванні сивого волосся є ймовірність травмувати волосяні фолікули настільки, що з них взагалі перестане рости волосся. В результаті утворюються залисини.

Чи можна безпечно позбутися сивого волосся

Зокрема, якщо людині заважає сиве волосся, то краще не виривати його, а відрізати. Досить відрізати сиве волосся біля кореня. Це дозволить зберегти фолікул, але ефект буде тимчасовий, тому що сивина відросте знову.

Тому, коли сивого волосся вже багато, краще задуматися про фарбування.

Раніше ми повідомляли, що потрібно їсти, щоб зупинити випадання волосся.

Також ми писали, що названо 5 помилок у догляді за шкірою, через які можуть виникати зморшки.

Окрім того, читайте, що додати у шампунь, щоб волосся стало гарним та густим.

Читайте РБК-Україна в Google News
волосы
LITE
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)