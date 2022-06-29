Експерти назвали 6 речей, які потрібно робити щоранку для кращого сну

Поганий сон може виникати через певні звички. Зокрема, не пити каву в кінці дня, та провітрити кімнату - це те, що радять експерти робити для гарного нічного сну.

За словами доктора медичних наук Анджели Холлідей, правильні ранкові звички здатні допомогти зміцнити ці ритми і в результаті полегшити сон вночі.

Які речі потрібно зробити вранці

Вставайте в один і той же час щоранку

Дотримуватись певного режиму необхідно для того, щоб полегшити процес засипання. Однак не менш важливо для якісного сну дотримуватись і регулярного графіка пробудження, навіть у вихідні. Це допомагає посилити цикл сну та неспання тіла. Проте необов’язково вставати рівно о 07:00. Часовий інтервал може становити від 30 хв до години.

Не засинайте двічі

Бажання поспати ще кілька хвилин може бути дуже сильним, але його виконання не додасть сили, а лише зашкодить. Повторне засипання може продовжити почуття сонливості, через що людина залишатиметеся млявою вранці, що згодом негативно позначиться на нічному сні.

Сонце

Вплив природного світла протягом години після пробудження допомагає регулювати циркадні ритми, роблячи людину бадьорішою вранці та ввечері вона хотітиме спати.

Все тому, що світло зупиняє вироблення гормону мелатоніну, що сприяє сну. Для найбільшої користі потрібно перебувати на сонці щонайменше 15 хв. в першу годину після пробудження. Найкраще вийти на двір, а не просто розсунути штори.

Заправте ліжко та наведіть порядок

Експерти кажуть, що люди, які щоранку заправляють ліжко, краще сплять ночами. Це може бути пов’язано з тим, що безлад відволікає і навіть підвищує гормон стресу. Крім того, спокійніше повертатися після роботи додому, де все прибрано. А почуття заспокоєння - це саме те, що потрібне перед сном.

Сніданок

Ті люди, які снідають, почуваються бадьорішими в першій половині дня і краще сплять уночі. Доктор Холлідей радить вибирати в якості першого прийому їжі продукти з високим вмістом білка та клітковини, наприклад омлет або грецький йогурт із фруктами та горіхами.

Тренування вранці

Вчені відзначають, що людина краще спатимете, якщо буде тренуватися вранці, а не вечорами. Вечірнє фізичне навантаження, навпаки, збуджує організм. Крім того, якщо ви тренуватиметеся на вулиці в першу годину після пробудження, то організм отримає додаткову користь від впливу сонячного світла.