Цей несподіваний спосіб допоможе заснути в спеку: варто спробувати

У літні місяці багато хто страждає від безсоння. При температурі вище звичайної, а також при наявності сінної лихоманки (алергії) повноцінний нічний сон може бути утруднений.

Але є кілька незвичайних трюків, які ви можете спробувати, щоб поліпшити свої шанси заснути, пише Express.

Експерт розповіла, що популярний гарячий напій насправді може допомогти вам охолодитися вночі. Лікар Ніса Аслам рекомендує випивати чашку чаю перед сном.

"Я знаю, що це здається трохи дивним, але, на думку експертів, чашка гарячого чаю насправді може допомогти вам регулювати температуру тіла, коли жарко і душно", - зазначила вона.

Це пояснюється тим, що гарячі напої допомагають випустити піт, який, в свою чергу, знижує температуру тіла. Чай, зокрема, також багатий корисними антиоксидантами, і дослідження показують, що вживання чаю може допомогти розслабитися і знизити стрес.

Що ще може допомогти заснути, коли жарко:

Якщо ви покладете свою постільну білизну в холодильник, складете і заправите ліжко безпосередньо перед сном, ви можете відчути себе дуже свіжо, залазячи в хрустку, прохолодну бавовну.

Коли ви лягаєте спати, намагайтеся спати на боці, прикриваючи живіт простирадлом, але висовуючи руки і ноги. Це відкриє більшу частину вашого тіла для повітря і допоможе відвести тепло від вашого тіла.

Дістаньте свою грілку і наповніть її крижаною водою. Притулившись до неї, ви обов'язково охолонете і відчуєте себе більш комфортно.

По можливості краще спати внизу, тому що гаряче повітря піднімається вгору. Якщо ваша спальня знаходиться нагорі, спіть внизу або подумайте про те, щоб перемістити свій матрац на підлогу, де, ймовірно, буде прохолодніше.

За словами доктора Аслама, також може допомогти ряд заспокійливих ефірних масел.

Крім того:

уникайте алкоголю, так як відомо, що він порушує сон

дотримуйтеся одного часу, щоб лягати спати і вставати

використовуйте щільні штори, жалюзі або маску для очей, щоб вас не розбудило світло

спробуйте беруші, щоб вас не турбував шум

Однак, якщо ваші проблеми зі сном впливають на ваше повсякденне життя, прийшов час звернутися до лікаря.